Kanserle mücadele aslında o kadar da pahalı değil

T24 - İngiliz Lancet dergisine göre; markalı ilaçlar yerine patentsiz ilaçlar kullanılmalı... AIDS'e gösterilen ilgi kansere de gösterilmeli...





Gelişmekte olan ülkelerde kansere "dur" demek mümkün. Tıp dergisi Lancet'te yayınlan bir makaleye göre, gelişmekte olan ülkelerde kanser vakalarındaki artış engellenebilir, hem de düşük bir maliyetle...



Çözüm, ilaç firmalarının ürettiği markalı ilaçlar yerine patentsiz ilaç kullanımından geçiyor.



Örneğin; çocuklarda görülen burkitt lösemisinde, patentsiz ilaç kullanarak kemoterapiyi 50 dolara mal etmek mümkün. Tedavinin başarı oranı ise yüzde 50.



Ancak uzmanlar, AIDS'e karşı senelerdir yürütülen bilinçlendirme çalışmaları gibi kampanyalara da ihtiyaç olduğunu söylüyor. Sigaranın zararları, kanserde erken teşhisin önemi gibi konularda da bilinci artırmak gerekiyor.



Kanserle savaş için ayrılan fonlarınsa sadece yüzde 5'i gelişmekte olan ülkelere ayrılıyor. Oysa, dünya genelinde kanserden ölüm vakalarının yüzde 80'i bu ülkelerde görülüyor.



Yine gelişmekte olan ülkelerdeki kanser vakalarının yüzde 75'i de ölümle sonuçlanıyor.

