‘Kanserin yüzde 90’ı çevresel, yüzde 10’u genetik faktörlere bağlı’

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Necdet Ünüvar, dünyada en fazla ölümle sonuçlanan hastalıklardan "kanserin yüzde 90’nının çevresel yüzde 10’unun genetik faktörlere bağlı olduğunu" söyledi. Ünüvar, "obezite, sağlıksız beslenme, alkol ve enfeksiyöz (bulaşıcı) hastalıkların kanserde önemli rol oynadığını" ifade etti.

Ünüvar’ın verdiği bilgiye göre, 2012 yılında 14,1 milyon yeni kanser vakası görülürken 8,2 milyon kişi kanser nedniyle hayatını kaybetti. En fazla tanı konulan ve en fazla ölüm ile sonuçlanan kanser türü ise akciğer kanseri.

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yazılı açıklama yapan Ünüvar, “Kanser, dünya ülkeleri ve ülkemizde bilinen ölüm sebepleri arasında kardiyolojik rahatsızlıklardan hemen sonra gelir” dedi.

Sağlık Komisyonu Başkanı Ünüvar’ın açıklaması şöyle:

‘Kadınlarda meme kanserinde yüzde 20’lik artış’

“Dünya Sağlık Örgütü elde ettiği yeni istatistiklerde kadın kanserlerine özellikle dikkat çekilmiştir. Dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseri olmuştur. Kadınlarda meme kanseri görülme oranları bir önceki tahminlere göre yüzde 20, meme kanserinden ölümlerin ise yüzde 14 arttığı özelikle görülmektedir. Meme kanseri kadın kanserleri içinde en fazla görülen ve en fazla ölüme neden olan kanserdir. Dünyada kanser olan her 4 kadından biri meme kanseridir. Meme kanserini yaşam koşullarının değişmesinin büyük etkisi olduğu ve erken tanı ile hastalığın artması ve ölümlere neden olmasının önüne geçilebildiği görülmektedir.

Dünya genelinde kanserlerin en az üçte biri önlenebilir, bir diğer üçte biri ise taramalar ile erken teşhis edilip tedavi edilebilir kanserlerdir.

Ülkemize bu konuda bakıldığında istatistiki verileri gösteriyor ki diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi erkeklerde akciğer, kadınlar arasında meme kanseri ilk sıralarda yer almaktadır.

Türkiye, Ulusal Kanser Kontrol Programı’nı dünya genelinde ilk başlatan ülkeler arasındadır.

Dünyada ve Türkiye’de kanserin önemli bir kısmı önlenebilen kanserlerdir. Özellikle ülke verilerimiz değerlendirildiğinde tütün ve obezite ile mücadele programları kanser kontrolünün en önemli programlardır.

'KETEM sayısı 134’e yükseldi'

Sağlık Bakanlığı, kanseri halk sağlığı sorunu olarak benimsemiş ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM), Kanser tarama hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. 2013 yılı itibari ile her ilde en az bir tane olmak üzere toplam KETEM sayısı 134’e yükselmiştir. Mobil KETEM Merkezleri de 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulacaktır.

Türkiye’de uluslararası standartlara göre uygulanan tedavilere bütün vatandaşımız kolayca ve ücret ödemeden ulaşabilmektedir.

Ayrıca, kanserle mücadele eden ve ağır tedaviler alan hastalara rahat ettirebilmek, her türlü ihtiyacını karşılayabilmek, fiziksel, ruhsal ve psikososyal yönden destek olabilmek amacıyla hayata geçirilen Palyatif Bakım Üniteleri yurt genelinde yaygınlaştırılmaktadır.

Kanser hastalığı ile mücadele tüm dünya ülkelerinin ortak çalışması gereken bir konudur. Halkımızın ve tüm insanlığın kanserin yok edildiği bir dünya da yaşaması dileği ile herkese sağlıklı bir yaşam dilerim.”