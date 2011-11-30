-Kanserin erken tanısı için proje MERSİN (A.A) - 30.11.2011 - Mersin Üniversitesince (MEÜ) yürütülen ''Kanserin Erken Tanısında Moleküler Altyapı Laboratuvarının Oluşturulması'' Projesi kapsamında bin kişinin mikroRNA örnekleri analiz edildi. MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Özdemir, projenin Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Koordinasyon Birimince ortaklaşa yürütülen bir çalışma olduğunu ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından ''En İyi Küçük Ölçekli Altyapı projesi'' olarak seçildiğini söyledi. Proje kapsamında ilk olarak gerekli ekipmanla donatılmış, yıllık 3-5 bin kapasiteli laboratuvarın kurulduğunu anlatan Özdemir, burada yapılan araştırmalarla kanser vakalarında erken teşhis ile halkın yaşam süresinin uzatılması ve tedavide ekonomik kayıpların en aza indirilmesinin planlandığını belirtti. Ardından, laboratuvarda, Adana ve Mersin'den tanıları konulan hasta ile birinci ve ikinci derece yakınları, ayrıca 100 sağlıklı birey olmak üzere toplam bin kişinin mikroRNA örneklerinin toplandığını ve analiz edildiğini ifade eden Özdemir, ''Devlet Planlama Teşkilatı, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce desteklenen, 1 milyon 542 bin 943 TL bütçeli proje, 5 Temmuz 2010 tarihinde başlamıştı. Toplamda 18 ay süren çalışmada önemli veriler elde edildi'' dedi. Artık ciddi bir enken tanı alt yapısının sağlandığını dile getiren Özdemir, çalışma sayesinde kanser belirtileri olmayan hastaların bile kanser riskinin belirlenebileceğine dikkati çekerek, ''Bu projede kanser riski taşıyan gruplarda kanserin erken tanısı için bir kanser belirteci olan mikroRNA düzeylerinin incelendi'' diye konuştu. Çalışmanın ''ilk adım'' niteliği taşıdığını aktaran Özdemir, ''Artık kanserli hücrelerde nelerin bulunduğu tespit edildi. Bunlardan yola çıkarak, kanserin çıkışında nelerin olabileceğini görebileceğiz. Çalışmayı geliştirdikçe çok önemli sonuçlar daha elde edeceğiz'' diye konuştu.