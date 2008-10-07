Kanserin erken belirtilerini ciddiye alın

Çürük dişler kanser riskini artırıyor



Meme kanserinin panzehiri emzirme



Dr. Ece Hattat’ın Günaydın gazetesinde yer alan yazısına göre; kanseri atlatmayı başaran kadın hastaların yüzde 48'i hastalıklarının başlangıcında doktora başvurmak için en az iki ay bekliyor. Bazı hastalarda bu bekleme süresi 5 yıla kadar uzayabiliyor. Hastaların yüzde 39'u şikâyetlerinin kendiliğinden düzelmesini beklerken, yüzde 30'u doktora başvurmayı hep erteliyor. Kanserden şüphelenen hastaların yüzde 15'i ise kanser tanısının kesinleşmesinden korktukları için doktora danışmıyor. Yüzde 9'luk bir kısım ise, çok yoğun oldukları için muayeneyi sürekli ertelediklerini belirtiyor. Anlayacağınız; yalnız değilsiniz. Sizin gibi pek çok kişi kanserojen belirtileri fark etse bile görmezden gelmeyi tercih ediyor. Oysa kanser tanısının erken konulması tedavi şansını oldukça yükseltiyor. Yani sebep ne olursa olsun kanserden şüpheleniyorsanız, hemen doktora başvurmanız şart.Peki kanserden şüphelenmenize neden olacak belirtiler hangileri? American Cancer Society ve Cancer Research UK özellikle bazı şikâyetlerin kansere işaret edebileceğine dikkat çekiyor:* Meme, testis veya vücudun başka herhangi bir yerinde oluşan bir kitle.* Ciltteki benlerde kanama ve renk düzensizliği.* Cildin renk ve dokusunda bir farklılık.* Üç haftadan daha uzun süren öksürük veya ses boğuklaşması.* İdrar, burun, vajina, ağız ve rektumda kanama.* Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, yutkunma güçlüğü veya hazımsızlık.* Ağız, genital bölgeler veya cildin başka bir yerinde iyileşmeyen yara veya ülser.* İdrarı zorlanarak yapmak.* Devam eden kilo kaybı, geçmeyen yorgunluk şikâyeti, sebebi bilinmeyen ağrılar ve gece terlemeleri kanserin uyarıcı işaretleri olabiliyor.