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Sağlık

Kanseri yenmek için HIV virüsü aldı

ABD'de, AIDS'e neden olan HIV virüsünün zararsız bir türü kullanılarak yapılan kanser tedavisi, lösemi hastasının iyileşmesini sağladı.

17 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD'de, AIDS'e neden olan HIV virüsünün zararsız bir türü kullanılarak yapılan kanser tedavisi, lösemi hastasının iyileşmesini sağladı.


Pennsylvania Üniversitesi'nden bilimadamları, polis emeklisi 65 yaşındaki lösemi hastası William Ludwig'den, bir milyardan fazla lenfosit (virüs ve tümörlerle savaşan akyuvar türü) aldı.


Lenfositler, etkin olmayan HIV ile temasa geçirildi. HIV, lenfositleri değiştirerek, kanserle savaşmalarını sağladı. Değişime uğrayan lenfositler hastaya nakledildi.
Tedavinin ilk zamanlarında Ludwig'de değişim olmadı ancak 10 gün sonra, kemoterapinin etki göstermediği Ludwig'de titremeler, yüksek ateş ve tansiyon düşmesi görüldü.


Başta durumdan endişe duyan doktorlar, bu ciddi grip belirtilerinin birkaç hafta sonra geçtiğini ve belirtilerin yanı sıra Ludwig'in lösemiden de kurtulduğunu belirledi.


Araştırmacılardan Carl June, "Ludwig'in tamamen iyileştiğini söylemek için erken olduğunu ve daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiğini" belirtirken, bir yıl önce yataktan çıkmakta zorlanan Ludwig, golf oynamaya gidebildiğini ve "yeniden doğduğunu" ifade etti.


"The New England Journal of Medicine" ve "Science Translational Medicine" dergilerinde yayımlanan araştırmada bilimadamları, hastanın bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini öldürebileceğini göstermiş oldu.


Başka kanser türlerine yakalanan 2 hastada da denenen bu yöntem, hastalardan birinin tamamen, birinin kısmen iyileşmesini sağladı.




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