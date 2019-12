Kanseri yendi hemşiresiyle evlendi

Rizeli 28 yaşındaki elektrikçi Beytül Er, iki yıl önce yaptırdığı tahlillerin ardından lenf kanseri olduğunu öğrendi. Hastalığın teşhis edilmesinden sonra Beytül Er, İstanbul’daki Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Servisi’nde tedaviye başladı. Tedavi için uygulanan yöntem biraz farklıydı: Er’e ’otolog’ olarak adlandırılan yöntemle kendi kök hücreleri veriliyordu.



Beytül Er, tedavi sırasında hastalıkla mücadele ederken stajyer hemşire Feride Marmara’ya áşık oldu. Her sabah genç kızın hastane odasının kapısında görünmesini hasretle bekledi. Ancak hastalığı duygularını açmasına engel oldu. Beytül Er, hastalığı yenmek için elinden geleni yaptı, Hemşire Marmara’ya karşı duyduğu aşk da iyileşmesinde etkili oldu.



Kanserin gerilediğini öğrenen Beytül Er, bütün cesaretini toplayıp duygularını genç hemşireye anlattı. Hisleri karşılıksız değildi. İki genç evlenmeye karar verdi. Ancak genç kızın ailesi bu evliliğe karşı çıktı. Bunun üzerine, Beytül Er ile Feride Marmara kaçmayı düşündü. Evliliğe karşı çıkan aile ise çiftin kararlı tutumu karşısında rıza gösterdi ve Rize’de yapılan düğüne katıldı. Beytül ve Feride Er çifti, Yakamoz Restoran’da yapılan düğünle dünya evine girdi. Çiftin düğün davetiyesinde, "Bir zaman tünelinin sonsuzluğunda, en güzel sevgiyi birlikte yaşadık. Her uçurumun kenarında, birlikte meydan okuduk rüzgára. Gökyüzünden birer yıldız çalıp ışık yaptık geleceğimize" sözleri dikkat çekiyordu.



Kanserden kurtulması ardından yaşama yeniden döndüğünü belirten Beytül Er, "Sevdiğimle evlendim. Şimdi bir kez daha hayata bağlandım. Çok mutluyum" dedi. Feride Marmara ise "Beytül ile tanıştıktan bir hafta sonra hastalığını öğrendim. Çok üzüldüm. Sonra da elimden geldiği kadar yanında olmaya çalıştım. Yaşananlara dayanmak çok zordu ama her zaman yanında olup, tedavisine katkıda bulundum. Eğitimimin de çok faydası olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.