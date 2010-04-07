Kanseri tetikleyen en önemli unsur: 'Aşırı Kilo'

T24- Aşırı kilonun kanseri tetikleyen en önemli sebeplerden biri olduğu vurgulandı.



Bursa Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği tarfından düzenlenen ''Kanserde Erken Tanı ve Beslenme'' konulu panelde konuşan Onkolog Doçent Doktor Ender Kurt, aşırı kilonun kanseri tetikleyen en önemli sebeplerden biri olduğunu söyledi.



Tedavi sırasında düzenli ve oral beslenmenin altını çizen Kurt, sıvı yiyeceklerle beslenilmesinin, sebze ve meyve ağırlıklı gıdaları tüketilmesinin, protein alımının artırılmasının, sigara ve alkolden uzak durulmasının, az fakat sık yemenin tedaviye katkısı olacağını vurguladı.



Kemoterapi alan hastaların sıklıkla karşılaştıkları sıkıntılardan bir olan bulantı ve kusmanın önlenmesi içinde hastanın havadar yerlerde yaşamasının sağlanmasının, aşırı sıcak ve soğuk, yağlı ve kokulu yemeklerden uzak durmasının bulantı ve kusmayı önleyebileceğini ifade etti.



Egzersizin bir hayat standardı haline getirilmesi gerektiğini söyledi.



Radyasyon Onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Lütfü Özkan ise yaşam biçimlerindeki değişkenliğin kansere etkisini ve çözüm oranlarını artırdığını söyledi. Erken tanı ile yüzde 63 olan kür oranlarının yüzde 95'lere çıktığını belirten Özkan, erken tanının tedaviye olumlu yansıdığını söyledi.