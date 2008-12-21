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Sağlık

Kanseri önleyecek domates geliyor

Bilim insanları, kanseri önlemede 3 kat daha etkili domates üretilebileceğine dikkat çektiler.

21 Aralık 2008 02:00

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen "Hibrit Domates Geliştirme Projesi" kapsamında kanseri önlemede 3 kat daha etkili domates üretilebileceği bildirildi. 

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Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve projenin yürütücüsü Dr. Davut Keleş, yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresinin desteğiyle yaklaşık 4 yıl süren çalışma sonucunda, domateste yeni bir tür geliştirdiklerini söyledi.

Yeni türü geliştirirken gerek yurt içi, gerekse yurt dışından getirdikleri çeşitli materyaller üzerinde çalıştıklarını ifade eden Dr. Keleş, "Çalışmalar sonrasında elde ettiğimiz ürün çeşitleri üzerinde yaptığımız incelemede, gerek C vitamini, gerekse antioksidan madde açısından değerleri 3 kat yüksek olan genotipler tespit ettik" dedi.

Dr. Davut Keleş, bu genotipleri ticari olabilecek çeşitlere aktarma aşamasına geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce elimizde böyle bir genotip yoktu. Yaptığımız çalışma ile yeni üretilecek domates için deyim yerindeyse binanın temelini attık ve kaba inşaatını tamamladık. Bundan sonraki aşamada ise iç rötuşlar ve dekorasyon var. Bu doğrultuda elde ettiğimiz antioksidan madde ve C vitamini değeri açısından yüksek olan genotipleri, geliştirdiğimiz yeni ürüne değişik ıslah yöntemlerini kullanıp, pazar değeri olan ürüne aktararak kansere karşı daha etkili domates üretmeyi hedefliyoruz."

Üretmeyi hedefledikleri domatesle ilgili bilimsel çalışmanın 3 yıl, üreticinin kullanacağı duruma getirmelerinin ise 2 yıl süreceğini anlatan Dr. Keleş, gerekli desteği bulmaları halinde 5 yıl sonunda kanseri önlemede daha etkili domatesleri piyasaya sürebileceklerini vurguladı.

Domatesin kanseri önlemedeki etkisi

Domates ile ilgili birçok araştırma ve çalışmanın yapıldığına işaret eden Dr. Davut Keleş, şunları kaydetti:

"Domatese kırmızı rengini veren içindeki likopenin, çeşitli kanser risklerini önlediği ve sağlık sorunlarına karşı vücudun direncini artırdığı biliniyor. Domatesteki likopen, C vitamini ve antioksidan maddeler kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. Domatesteki bu maddelerin miktarını artırdığımız zaman, vücudu da kansere karşı daha iyi korumuş olacağız."

(AA)

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