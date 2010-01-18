Kansere yakalanan 'Dexter' ödülü kaptı

T24 - Geçtiğimiz hafta lenfoma kanseri olduğu açıklanan "Dexter" dizisinin başrol oyuncusu Michael C. Hall, Altın Küre televizyon dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Kanser açıklamasının ardından ilk kez basının karşısına geçen Hall'un solgun olduğu görüldü.

Dexter" tiplemesiyle birçok hayran edinen Hall, yaptığı açıklamada hastalığını gizli tutarak tedavisini sürdürdüğünü açıkladı. Ödülü alan Hall'in solgun olduğu gözden kaçmadı.

















Dizide, geceleri sosyopatları hedef alan seri katile dönüşen bir polisi canlandıran 38 yaşındaki Hall'un tedavi sürecini tamamlamak üzere olduğu ve hastalığın kontrol altına alındığı belirtilmişti.



Hall, People dergisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, tedavi edilebilir bir lenf sistemi kanserine yakalandığını açıklamıştı.