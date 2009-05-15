Kansere Türk ışığı

ABD’de çalışan Türk doktor Mehmet Fevzi Özkaynak’ın başını çektiği bir araştırmada, çocuklarda görülen "noroblastom" gibi kanser türlerinin tedavisi yolunda önemli bir adım atıldı. Yeni bir tedavi yönteminin geliştirildiği çalışma, genel olarak kanser tedavisinde de umut ışığı oldu.



Hürriyet’in haberine göre; Mehmet Fevzi Özkaynak başkanlığındaki bir grubun yaptığı araştırmanın sonuçları, Florida eyaletinin Orlando şehrinde yapılan Ulusal Amerikan Kanser Derneği(American Society of Oncology) kongresinde dün açıklandı.



New York’ta Çocuk Kanseri uzmanı olarak çalışan Dr. Özkaynak liderliğindeki biliminsanları, 226 hasta üzerinde bir çalışma yaptı. Araştırmada, iki-beş yaş arasında görülen ve sinir dokusundan kaynaklanan bir çocukluk çağı kanseri olan noroblastomun ileri vakalarında bile, "immunoterapi" (bağışıklık sistemi tedavisi) ile başarılar elde edilebildiği görüldü. Tedavinin, şimdiye kadar ne erişkin, ne de diğer çocukluk çağı kanserlerinde benzeri görülmüş bir başarı kaydettiği vurgulandı.



Hastalık, genellikle karında, göğüste, bazen de boyun bölgesinde bir kitle ile kendini belli ediyor. Ancak hastaların yüzde 40’ında, kanser ilk teşhis edildiği anda, çoktan vücudun başka bölgelerine sirayet etmiş oluyor. Bu gibi vakalarda kemoterapi ile hemen tedaviye başlanıyor. Ardından küçülen tümörün cerrahi olarak çıkartılıp, radyoterapi uygulanıyor.



"Otolog" (hastanın kendi hücreleri) kök hücre nakli tedavisi bunu izliyor. Özkaynak, bu tedavileri takiben, hastalara bir A vitamini türevi olan "cis-retinoik asit" verildiğini, sonuçta hastaların sağlıklarına kavuşma şansının yüzde 40’lardan 60’lara çıktığını söyledi.

