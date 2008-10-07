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Sağlık

Kansere karşı Truva Atı

İtalya’nın Milano kentinde bulunan San Raffaele Bilim Enstitüsü’nde yapılan bir araştırma, kanser tedavisinde yeni bir umut ışığı yarattı.

07 Ekim 2008 03:00

İtalya’nın Milano kentinde bulunan San Raffaele Bilim Enstitüsü’nde yapılan bir araştırma, kanser tedavisinde yeni bir umut ışığı yarattı.

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Henüz deneme aşamasında olan yöntemle kanserli hücreler ‘Truva Atı’ sistemiyle yok edilecek. Yöntemi geliştiren Prof. Luigi Naldini ve araştırmacı Michele de Palma, kanserli hücreyle içeriden savaşılmasının amaçlandığını belirtti. Prof. Naldini, ``Vücudumuzun virüslere karşı savaşmak için ürettiği `interferone-alfa' molekülünün son yıllarda özellikle böbrek kanseri ve bazı tür lösemi tedavisinde kanserli hücrelerin üremesini durdurmak için kullanılıyordu. Bu yöntemle yüksek düzeyde kullanılan moleküllerin, vücutta toksik birikimi oluştuğundan vücudun genel kondüsyonu kötüye gidebiliyordu. Şimdi, molekülü kanserli hücrenin içine yerleştirmenin yolunu bulduk. Böylece yüksek oranda molekül kullanılması gerekmediğinden, toksik sorunu da olmuyor'' dedi. Tedavi kapsamında genetik yöntemlerin kullanıldığını vurgulayan Naldini, uluslararası ‘Cancer Cell’ dergisisinde de yayınlanacak araştırmaları ile ilgili şöyle devam etti:

``Görev komutları değiştirilmiş kök hücreler aracılığıyla bu moleküller kanserli hücrelerin içine yerleşiyor. Böylece molekül, kanserli hücreyle, truva atı gibi içeriden savaşarak yayılmasını engelliyor. Kobaylar üzerinde yaptığımız denemeler olumlu sonuçlandı. Molekülü kanser hücresine yerleştirdik ve kanser durduruldu. İnsanlar üzerinde de denenmesi bir kaç yıl alacak. Ama gelişme çok umut verici.''


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