Kansere karşı mucize gıdalar

ABD’de yapılan araştırmalara göre, greyfurt, ceviz ve şarap kanserle mücadelede çok önemli.



Greyfurt: Uzmanlar, umut vaad eden "rapamycin" adlı kanser ilacının içine 230 ml greyfurt suyu katıldığında, damarlardaki ilaç miktarının arttığını keşfetti.



Günde 56 gr. ceviz



Cevizin, Omega-3 yağ asitleri ve antioksidanların yanı sıra, fitosterol de içerdiği ve bu sayede göğüs kanseri riskini azalttığı ortaya çıkarıldı.



Şarap hastalığı yeniyor



Şarap içmenin, lenf kanserinden kurtulma ihtimalini artırdığı kanıtlandı.



