Kansere karşı mucize gıdalar

ABD’de yapılan araştırmalara göre, greyfurt, ceviz ve şarap kanserle mücadelede çok önemli.
Greyfurt: Uzmanlar, umut vaad eden "rapamycin" adlı kanser ilacının içine 230 ml greyfurt suyu katıldığında, damarlardaki ilaç miktarının arttığını keşfetti.
Günde 56 gr. ceviz
Cevizin, Omega-3 yağ asitleri ve antioksidanların yanı sıra, fitosterol de içerdiği ve bu sayede göğüs kanseri riskini azalttığı ortaya çıkarıldı.
Şarap hastalığı yeniyor
Şarap içmenin, lenf kanserinden kurtulma ihtimalini artırdığı kanıtlandı.