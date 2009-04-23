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Sağlık

Kansere karşı mucize gıdalar

ABD’de yapılan araştırmalara göre, greyfurt, ceviz ve şarap kanserle mücadelede çok önemli.

23 Nisan 2009 03:00

ABD’de yapılan araştırmalara göre, greyfurt, ceviz ve şarap kanserle mücadelede çok önemli.

Greyfurt: Uzmanlar, umut vaad eden "rapamycin" adlı kanser ilacının içine 230 ml greyfurt suyu katıldığında, damarlardaki ilaç miktarının arttığını keşfetti.

Günde 56 gr. ceviz

Cevizin, Omega-3 yağ asitleri ve antioksidanların yanı sıra, fitosterol de içerdiği ve bu sayede göğüs kanseri riskini azalttığı ortaya çıkarıldı.

Şarap hastalığı yeniyor

Şarap içmenin, lenf kanserinden kurtulma ihtimalini artırdığı kanıtlandı.

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