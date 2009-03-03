Kansere karşı 'akıllı kapsül'

Adı “I-Pil” İnsan vücudu içinde, bir uzman doktorun uzaktan kumanda ile dolaştırdığı, istenilen dozda ilaç taşıyan ve kanserli hücreleri onikiden vuran bir kapsül icat edildi…



bizimsaglik.com’da yer alan habere göre; F-16 savaş uçaklarının düşman mevzilerine sorti yaparak kilitlendikleri hedefleri milimetrik doğrulukta vurup yok etmeleri gibi, Philips firmasının tıp dünyasına sunduğu “I-Pil Teknolojisi” de, taşıdığı özel ilacı bir kerede kanserli hücreler üzerine boşaltarak yok etmeyi amaçlıyor ve hedefine ulaşıyor.



İ-Pil, kolit ve kolon kanserli hastalar üzerinde yapılan deneylerde başarılı oldu. Boyu “11x26 milimetre” ebadında minik bir hap görünümündeki bu mucize kapsül tam anlamıyla küçültülmüş bir bilgisayar donanımında…



Kapsülün içinde minyatür kamera, mikrosürücü, ısı sensörü, kablosuz alıcı ve verici, sıvı basınçlı ilaç püskürtme pompası, ilaç rezervuarı, kapsülün üst kısmını açacak bir burgu sistemi ve 24 saat ömürlü pille çalıştırılıyor.



Hasta aynen bir hap yutar gibi, I-Pil’i su ile içiyor. Bilgisayar ekranı önünde oturan doktorun, vücut içinde dolaşan kapsüle kumandalı aygıtla yön vermesi ile tedavinin ilk aşaması başlıyor.



Kalın bağırsaklarda dolaşan ve kanserli bölge önünde durdurulan I-Pil hedefe kilitleniyor. Yine uzaktan kumanda ile kapsülün üst kapak burgusu açılıyor ve sıvı basınçlı pompa ilacı hasta hücreler üzerine boşaltıyor. İşini tamamlayan I-Pil kapsülü 12 saat içinde barsak içinde tamamen eriyerek kayboluyor.



“Kemoterapi” ağızdan alınan steroidler ve kanser tedavilerinde kullanılan tüm ilaçların kana karışması ile insan vücuduna yapmış olduğu yan etkileri ortadan kaldırmayı amaçlayan “Akıllı Kapsül I-Pil”, kısa bir süre sonra kanserin sebep olduğu diğer kanser türleri ile de mücadele etmeyi planlıyor.

