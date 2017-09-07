Kanserden ölen genç anne toprağa verildi

Durmuş SEVİNDİK- Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ta, gırtlak kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 1 çocuk annesi 29 yaşındaki Melahat Yazıcı, toprağa verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde veri giriş personeli olan Melahat Yazıcı, evlendikten 1 yıl sonra 2014 yılında gırtlak kanserine yakalandı. Hastalığı ilerleyen ve 2 ay önce Zonguldak\'ta ailesinin yanına gelen Yazıcı, geçen 29 Temmuz’da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nde tedaviye alındı. Yazıcı, dün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Yazıcı’nın cenazesi, hastaneden alınarak Devrek İlçesi\'ne bağlı Karabaşlı Köyü’ndeki babası Mustafa Küçük’ün evine getirildi. Burada helallik alınması ardından Yazıcı’nın cenazesi Karabaşlı Mahallesi Merkez Camisi’ne getirildi. Cenazede Yazıcı’nın eşi polis memuru Tuğrul Yazıcı ile babası Mustafa Küçük ve yakınları taziyeleri kabul etti. Tuğrul Yazıcı, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Yazıcı’nın cenazesi öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

\'KEŞKE KANSER, KANSER OLSA DA ÖLSE\'

Melahat Yazıcı, ölmeden önce çeşitli tarihlerde hastalığıyla ilgili Facebook hesabında, \'3 yıl önce bugün gelinlik derdine düşmüşken 3 yıl sonra ne derdine düştüm. Allah\'ım sen \'sona yaklaştın\' diyen doktorları utandır yarabbim.\', \'Keşke kanser, kanser olsa da ölse.\', \'Nefes almanın, kafanızı yastığa koyup deliksiz uyumanın, sabahları söylenerek kalkıp işe gittiğiniz günlerin, yorgunluktan şişen ayaklarınızın varlığının düğün bayram olduğunu bir bilseniz keşke\' diye yazılar yazmıştı.

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