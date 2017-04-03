Kanserde erken tanı ölüm riskini 3 kat azaltıyor

Türk Kanser Derneği (TKD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, Türkiye'de kansere yakalanma oranının dünya ortalamasına göre daha düşük, kanserden ölüm oranlarının ise daha yüksek durumda bulunduğunu belirterek, bunun ana nedeninin de tanıda geç kalınması olduğunu, oysa erken tanının, kanser tedavisinde yaşama şansını üç kata kadar artırdığını bildirdi.

TKD'den yapılan açıklamaya göre Duruman, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında düzenlenen basın toplantısında, kanser tedavisi için İstanbul'a gelen ancak maddi imkanı olmayan hastalarla refakatçilerine ücretsiz konaklama imkanı sunacak "MucizeEvi" projesi hakkında bilgi verdi.

Kanserle mücadelede tıbbi süreç kadar hastaya sürekli destek sağlayabilmenin de önem taşıdığını aktaran Duruman, projeyle, hastaların ve refakatçilerinin tedavi süresi boyunca 3 öğün yemek, konaklama, ısınma, temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti.

Duruman, ayrıca, psikolojik destek ve atölye çalışmalarının da ücretsiz sağlanacağını belirterek, "Tüm bu özellikleriyle tam bir yaşam merkezi kimliği taşıyan MucizEvi projemizi, ilk adımda İstanbul'da hayata geçirmeyi, sonrasında Ankara ve İzmir başta olmak üzere, kanser tedavisinde merkez özelliği taşıyan büyük illere yaymayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

TKD Yönetim Kurulu Başkanı Duruman, şunları kaydetti:

"Ülkemizde kanser hastalığına yakalanma oranı dünya ortalamasına göre daha düşük, kanserden ölüm oranları ise daha yüksek. Bunun ana nedeni de tanıda geç kalınması. Oysa erken tanı, kanser tedavisinde yaşama şansını üç kata kadar artırır. Kansere karşı iki güçlü silah; mücadeleci ruhu kaybetmemek ve kanserden hızlı davranmaktır. Beslenmeden spora sağlıklı bir yaşam biçimini benimsemenin yanı sıra, düzenli taramalara katılmak önem taşıyor. Derneğimiz, ülkemizin dört bir yanında ücretsiz tarama hizmetleri sunuyor. Bu çalışmalarımızı, toplumsal bir çağrıya dönüşen '#kanserdenhızlıdavran' mesajımızla vurguluyoruz. 4 Şubat Dünya Kanser Gününde olduğu gibi, ünlü isimler de bu çağrıya kendi çektikleri kısa videolar ve sosyal medya mesajlarıyla katılıyor."

Duruman, derneğin, milyonlarca imkanları kısıtlı kanser hastasına, erken teşhis, tarama, tedavi, takip, palyatif bakım, ikinci görüş, hasta hakları bilgilendirmeleri ve kanser tedavisinde çok önemli bir yeri olan psikolojik destek konusunda yardımcı olduğunu ifade ederek, yürüttükleri çalışamalar ve projelere ilişkin bilgi verdi.

Ayrıca emziren annelerin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan emzirme kabinlerine ilişkin de proje yürüttüklerini anlatan Duruman, bu kapsamda özel sektör, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin işbirliğiyle işlek cadde, park ve alışveriş merkezi gibi kentsel yaşam alanlarında ücretsiz emzirme kabinlerinin kurulması için çalıştıklarını aktardı.

"Sağlıklı bireylerin bile belli aralıklarla tarama yaptırması önem taşıyor"

TKD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem Balcı, yeni görüntüleme teknolojilerinin, kansere karşı başarı şansını artırdığını belirterek, kanserin tanı ve tedavisinde önem taşıyan görüntüleme sistemlerine ilişkin bilgi verdi.

Balcı, "Sağlık teknolojilerindeki yeni gelişmeler, kanserle daha etkin mücadeleye yardımcı oluyor. Günümüzde görüntü teknolojileri hem daha etkin sonuç veriyor hem de hastaların radyasyon alımını daha aza indiriyor. Bu konu hem hastaların ve toplumun sağlığı hem de ülke ekonomisi açısından önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sezer Sağlam da risk faktörü olmasa da tarama yaptırmanın önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Yeni teknolojiler ve ilaçlar, özellikle iyi cerrahi uygulamalar ile birleştiğinde, sindirim kanseri tedavilerinde başarı şansı artıyor. Ancak erken tanı çok önemli. Bunun için düzenli taramaların yapılması gerekiyor. Risk faktörü düşük, ya da hiç olmayan sağlıklı bireylerin bile 7 ila 10 yıl gibi aralıklarla endoskopi, gastroskopi ve endoskopi gibi taramaları yaptırması önem taşıyor."