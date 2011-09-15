-Kanser yoksul kadınları vuruyor ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - Dünya çapında 2 milyon kadına, geçen yıl meme ya da rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu. ABD'de, Washington Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, yoksul ülkelerde yaşayan 50 yaşın altındaki kadınlarda kanser vakalarında hızlı bir artış görüldüğü belirtilerek, zengin ülkelerdeki kadınların erken teşhis ve tedavi imkanlarından yararlanabildiklerine ve sigara karşıtı politikaların yararını gördüklerine dikkat çekti. Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan ve dünya genelindeki kayıtları temel alan araştırmaya göre küresel çapta geçen yıl 2 milyon kadında meme ya da rahim ağzı kanseri teşhis edildi. 2010 yılında ayrıca 625 bin kadın kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Küresel veriler, meme kanseri vakalarının her yıl yaklaşık yüzde 3 oranında arttığını ayrıca hastalıktan ölümlerin de yüzde 2 oranında yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu artışın, kısmen nüfusun yaşlanması ile kısmen de beslenme eksikliği, obezite, genetik faktörler, ekonomik koşullar ve ulusal tarama programlarına erişimle ilgili olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre, bazı ölümlerin erken tarama ve teşhis, rahim ağzı kanserine karşı HPV aşısı ve sigara kullanımının azaltılmasıyla önlenebilmesi mümkün, ancak örneğin virüsle bağlantılı rahim ağzı kanserini önleyen aşının yaygınlaştırılması için maliyetinin düşürülmesi gerekiyor. Verilere göre zengin ülkelerde meme kanserinden ölüm oranları son 30 yıl içinde azalma eğilimi içindeyken, örneğin Ruanda'da 1980'de 97'de 1 olan ölüm oranı riski, 2010'da 60'da 1'e yükselmiş durumda.