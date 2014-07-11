Kanser teşhisinde hız çok önemli

Türkiye Ralli Şampiyonası kadın pilotlarından Serpil Pak, 2014 / 2015 yarış sezonunda kanserle mücadele farkındalığı adına yarışacak.

Dünyada ve Türkiye’de bir ilk gerçekleşecek ilk kez bir yarış pilotu bir kanser hastaları sivil toplum kuruluşu ile bir araya geliyor.

2014 sezonu Türkiye Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan 35.İstanbul Rallisi 11-13 Temmuz 2014 tarihlerinde İstanbul’da IsOK tarafından düzenlenecektir.

Serpil Pak, kanser hastalarına eğlenceyi, hayatı ve yaşama sevincini yaşatmak amacıyla 2014 / 2015 Ralli sezonunu gönüllü olarak Pembe Hanım Kanserli Hastalar ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği adına yarışacaktır.

İlk kez sosyal sorumluluk projesiyle ralli sporunu bir araya getirmekte olan Pembe Hanım Derneği yetkilileri, bir ilki daha hayata geçirmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirirken hastaların hayata bağlanması gerektiğinin altını çiziyor.

Aynı zamanda da bir hasta yakını olan ralli pilotu Serpil Pak, bu projeye tüm benliği ile katıldığını ve bundan sonra yarış hayatının değişik ve çok anlamlı bir boyutta yaşayacağını söyledi. Pak, karmakaraşık duygular içinde olduğunu ama aynı zamanda da kendini çok huzurlu hissettiğini de dile getirdi.

Ayrıca her ay bir gün Volkan Işık Arena tesisleri tamamıyla ücretsiz olarak Pembe Hanım Kanserli Hastalar ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ne açılacaktır. Bu çalışma içerisinde 18 / 25 yaş arası 10 genç kadına Serpil Pak trafikte emniyetli sürüş tekniklerini anlatırken Pembe Hanım yetkilileri de kadın kanserlerinde erken teşhisin ne kadar önemli olduğunun vurgulanacağı bilgilendirme toplantıları düzenleyecek.

Pembe Hanım Kanserli Hastalar ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü Seda Kansu, Teknik Spor Türkiye Ford Motorsport ve Serdar Bostan’cıya Volkan IŞIK Arena ve Volkan Işık'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

35. İstanbul Rallisi, 12 Temmuz Cumartesi günü saat 15:00 da sahil yolu üzerinde yer alan Pendik Pazar Yeri ‘nden başlayacaktır.