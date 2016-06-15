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Sağlık

Kanser teşhisi konulan röntgen teknisyenleri için inceleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kanser teşhisi konulan röntgen teknisyenleri için inceleme başlattı

15 Haziran 2016 22:09

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Erciyes Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji biriminde görev yapan 12 röntgen teknisyenine, mesleklerini yerine getirirken maruz kaldıkları iyonize radyasyon nedeniyle Troid Papiller CA teşhisi kondu" ve benzeri haberler sonrasında kanser teşhisi konulan röntgen teknisyenleri için inceleme başlattığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Erciyes Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji biriminde görev yapan 12 röntgen teknisyenine, mesleklerini yerine getirirken maruz kaldıkları iyonize radyasyon nedeniyle Troid Papiller CA teşhisi kondu" ve benzeri haberlerin sonrasında; Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikasından (Türk Sağlık-Sen) alınan 06.06.2016 tarihli ve 447 sayılı dilekçede özetle; Erciyes Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji biriminde görev yapan 12 röntgen teknisyeninin mesleklerini yerine getirirken maruz kaldıkları iyonize radyasyon nedeniyle Troid Papiller CA şüphesiyle Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları birimine gönderildikleri, kendilerine Troid Papiller CA teşhisi konmasına rağmen İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından durum hakkında anılan birimde inceleme yapılmadığı ve hiçbir önlem alınmadığı belirtilmekte ve durumun araştırılması amacıyla müfettiş incelemesi talep edilmektedir.

Bahse konu şikayet dilekçesi iş sağlığı ve güvenliği yönünden incelenmek üzere İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı’na 10.06.2016 tarih ve 5079 sayılı yazı ile gönderilmiş, aynı yazı bilgi amaçlı olarak Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası'na (Türk Sağlık-Sen) da gönderilmiştir. İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı'nca olayın incelenmesi ile ilgili gerekli görevlendirme yapılmıştır."

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