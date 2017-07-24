Kanser tedavisi gören eski voleybolcu Hülya Erçin hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Hülya Erçin, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün sembol isimlerinden ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın eski kaptanlarından Hülya Erçin, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Türk Milli Voleybol Takımı'nın eski oyuncularından ve Eczacıbaşı'nda uzun yıllar oyunculuk, takım kaptanlığı, menajerlik yapan, Türk Voleybolu'nun önemli isimlerinden Hülya (Babalı) Erçin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Erçin'in cenazesi, yarın (25 Temmuz 2017 Salı), Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Hülya Erçin'e Allah'tan rahmet, Babalı ve Erçin ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm voleybol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

1960 yılında dünyaya gelen Hülya Erçin, 13 yaşında kardeşi Meral Erçin ile birlikte adım attığı Eczacıbaşı'nda önce genç takımda, kısa süre içinde de A Takım'da forma giyme şansını yakaladı. 1976 yılında henüz 16 yaşında milli takım kariyeri başlayan efsane voleybolcu, 147 maçta Türkiye'yi temsil etti. 1991 yılında jübilesini yapan Hülya Erçin, daha sonra Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı'na katkılarını idari düzeyde sürdürmeye devam etti.

Hülya Erçin bir süredir kanser tedavisi görüyordu.