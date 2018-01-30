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Kanser tedavisi gören Asena, yaşamını yitirdi

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, her kürü yaklaşık 21 bin lira olan ilaçlarını alabilmesi için kermes düzenlenen yumuşak doku kanseri hastası Asena Ceren Hoşman (25), tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirdi

30 Ocak 2018 15:58

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde, her kürü yaklaşık 21 bin lira olan ilaçlarını alabilmesi için kermes düzenlenen yumuşak doku kanseri hastası Asena Ceren Hoşman (25), tedavi gördüğü Ankara\'da yaşamını yitirdi.
Köyceğiz\'e 3 kilometre uzaklıktaki kırsal Yangı Mahallesi\'nde oturan Asena Ceren Hoşman, 3 yıl önce, 100 milyonda 1 görülen yumuşak doku kanserine yakalandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Hoşman\'ın tedavisi, Ankara\'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi\'nde yapılmaya başlandı. Bir süre önce, Asena Ceren Hoşman\'ın 21 günde 1 kez kullanması gereken ve dozu yaklaşık 21 bin lira olan ilaç için Muğla\'da kermes düzenlendi. Olumlu haberler beklenen Hoşman, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ölümü yakınlarını yasa boğan Asena Ceren Hoşman\'ın, bugün ikindide Ankara Karşıyaka Mezarlığı\'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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