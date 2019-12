Kanser taramaları tuttu

Her yıl ortalama 100 bin yeni kanser vakasının ortaya çıktığı Türkiye, bu tabloyu ortadan kaldırmak için önemli adımlar atıyor.



2004 yılından itibaren faaliyete geçmeye başlayan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) her yıl sayıları milyonları bulan taramalar gerçekleştiriyor. Merkezlerde şu anda meme ile rahim ağzı kanser taramaları ücretsiz yapılırken, yeni dönemde bu tabloya kolon kanseri de eklenecek. Taramalar erken teşhisin önünü açarak, zamanında müdahaleye zemin hazırlıyor. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, son bir yılda bir milyon serviks (rahim ağzı) kanseri ile 1,2 milyon meme kanseri için mamografi taraması yaptıklarını söyledi. Bu taramalar neticesinde 4 bin yeni kanser vakası erken dönemde tespit edildi.



Tuncer, yeni dönemdeki hedeflerini taramaları beş katına çıkarmak olarak ifade ediyor. Bir diğer hedef olarak da her ilde bir tane bulunan KETEM'lerin sayısını beş yılda 280'e çıkarmak olarak gösteriyor. Tuncer, "Bunları gerçekleştirmezsek Türkiye, 2023 yılında yıllık 500 bin yeni kanser vakasıyla karşı karşıya kalacak." diyor.



Türkiye'de şu anda 350 bin civarında kanser hastasının bulunduğunu ve bu sayıya her yıl 100 bin yeni insanın eklendiğini belirten Kanserle Savaş Dairesi Başkanı, "Bizim başlattığımız bu çalışmaları düzenli uygulayan ülkelerde şu anda kansere yakalanmada her yıl yüzde 2'lik bir azalma gerçekleşiyor. Bizde ise şu anda tam tersi işliyor. Türkiye'de kansere yakalanmada her yıl yüzde 4'lük bir artış gerçekleşiyor.'' şeklinde konuştu. Tuncer, "Erken teşhisle ortaya çıkardığımız her kanser vakası bir sonraki yıl gerçekleşecek artışın önüne geçilmesi anlamına geliyor." dedi.



KETEM tarafından yapılan ücretsiz taramalar



Kadınlarda meme kanseri tarama programı kapsamında, 50-69 yaş arası kadınlara; her yıl yapılacak muayene, 2 yıl aralıklarla yapılacak mamografi çekimi, gerek görülen vakalarda meme ultrasonografisi.



Kadınlarda serviks (rahim ağzı) kanseri tarama programı kapsamında, 20 yaş üstü kadınlara; her yıl yapılacak muayene ile birlikte pap smear tetkiki, gerekli görülen vakalarda kolposkopi tetkiki.



Kolorektal kanserler için 50-74 yaş arası erkek ve kadınlarda her yıl yapılacak, gaitada gizli kan tetkikleri.