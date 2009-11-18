Kanser tanısı koyan köpekler

Köpeklerin kanser teşhisinde kullanılması için kolları sıvayan Prof. Dr. Dodurka, "Hiçbir tıbbi alet köpeğin burnu gibi değil. Erken teşhis hayat kurtarır" dedi.



Hassas koku alma özellikleri sayesinde narkotik operasyonlarında uyuşturucuyu bulan, enkaz altından yaralıları kurtaran köpekler şimdi de kanseri teşhis edecek. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi İç Hastalıklar ve psikoloji uzmanı Prof. Dr. Tamer Dodurka, köpeklerin kanser teşhisinde kullanılması için kolları sıvadı.



Uyuşturucu bulanlarla aynı



Projenin ilk etapta böbrek ve idrar kesesi kanserlerinin teşhisine yönelik olduğunu vurgulayan Dodurka, şimdiye kadar kullanılan hiçbir tıbbi aletin köpeğin burnuna yetişemediğini söyledi. Dodurka, projenin idrar kesesi kanseri ve böbrek kanserlerinde denenmesinin sebebini de bu kanser türlerinde kokunun daha belirgin olmasıyla açıklıyor. Sahipli 8 köpekle projeye başlayacaklarını anlatan Dodurka, "Oyun oynamaya daha yatkın olan ve daha iyi koku aldıkları bilinen labrador, setter ve pointer köpekleri kullanacağız. Uyuşturucu bulan köpeklerin eğitilmesiyle kanseri teşhis edecek köpeklerin eğitilmesi temelde aynı. Kanserli bir insanın nefes ve idrar kokusuyla sağlıklı bir insanın salgıladığı koku farklı. Köpekleri kanserli insanların idrar ve nefes kokusuna duyarlı hale getireceğiz. Belli bir süre sonra köpekler kanserli idrar ya da nefes kokusunu aldıklarında öğretilen tepkiyi gösterecek. Bu enkaz altında kalan birisini kurtaran köpeği ya da uyuşturucu bulan köpeği eğitmekle aynı" dedi.



Başarı oranı yüzde 99



İngiltere ve ABD'de bu yöntemin kullanıldığını ve bu ülkelerde köpeklerin 3 hafta gibi kısa bir sürede eğitildiğini söyleyen Dodurka, "Yapılan çalışmalarda başarı oranı yüzde 99. Bir köpeğin burnu kimyasal bileşimleri ayırt etmekte ve kanser teşhisinde kullanılan 'kromatografi' aletinden bile yüzlerce kez daha hassas. Aletle kanser teşhisi koyamayacağınız bir vakada köpek kanseri belirleyebilir. Erken teşhis sayesinde de insan hayatını kurtarmak mümkün olabilir. Eğitim alacak köpeklerin 6 aylıktan büyük olması gerekli" ifadesini kullandı. Eğitimlerin sahipleriyle birlikte üniversitede yapılacağı gibi evlerde de devam edeceğini vurgulayan Dodurka "Köpekleri yaşadıkları sosyal hayattan koparmayacağız" diye konuştu.