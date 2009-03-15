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Sağlık

Kanser riskini azaltan yiyecekler

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı kanser riskini azaltan besinleri bir broşürde topladı.

15 Mart 2009 02:00

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı kanser riskini azaltan besinleri bir broşürde topladı.

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından halka dağıtılan broşürde, kansere karşı koruyucu özelliği olan sebze, meyve, kuruyemiş, tahıl ve hayvansal besinlerin ismi yer alıyor.

İşte kanser riskini azaltan besinler

Sebzeler: Soğan, sarımsak, lahana, havuç, ıspanak, marul, kıvırcık, salatalık, pazı ve asma yaprağı, karnabahar, pırasa, şalgam, turp, maydanoz, tere, nane, rota, biber, taze fasulye, bezelye, bakla, mantar, patlıcan, enginar, kabak, domates, pancar, bamya.

Meyveler: Portakal, greyfurt, limon, kuşburnu, böğürtlen, kızılcık, elma, armut, ayva, erik, kiraz, vişne, çilek, kavun, karpuz, üzüm, incir, nar, dut, muz, hurma, yenidünya.

Kuru yemişler: Leblebi, kestane, badem, fındık, fıstık, ceviz.

Tahıllar: Kepekli ekmek, çavdar ekmeği, bulgur, yarma.

Hayvansal besinler: Karaciğer, böbrek, yürek, yumurta, yağsız peynir, çökelek, yoğurt.

Broşürde kanser riskini artıran faktörlere de yer verildi. Buna göre sigara içimi, yüksek hızda bakteri ve virüs enfeksiyonu, yüksek miktarda pestisit ve yapay kimyasallara maruz kalma, alkol tüketimi, radyasyon, yağ ve yağlı besinlerin fazla tüketimi, yetersiz posa tüketimi, olumsuz çalışma koşulları ve tuzlanmış, tütsülenmiş, dumanlanmış, ateşe çok yakın pişirilmiş besinlerin fazla tüketimi de kanser riskini artırıyor.

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