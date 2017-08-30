Kanser olunca kendisini sigaraya başlatan arkadaşını öldürdü!

Hindistan'da gırtlak kanseri teşhisi konan Mustakim Ahmed adlı bir kişi, kendisini sigaraya başlattığını iddia ettiği arkadaşını vurarak öldürdü.

İngiliz haber portalı Independent'ta yer alan habere göre Ahmed, hastalığının sigara alışkanlığından kaynaklandığını öğrendikten sonra ‘öfkeyle doldu'. Bu hastalığa kendisini sigara ve marijuhanaya alıştıran bir arkadaşının neden olduğunu düşünmeyen başladı.

25 yaşındaki genç adam, bu düşüncelerde iş arkadaşı Inayat'ı öldürdü. ​Öte yandan polis, 25 yaşındaki Inayat'ın işte daha başarılı olmasından dolayı da Ahmed'in kendisini ‘içerlediğini' kaydetti.

Atış talimi yapmış

Ahmed, Inayat'ı öldürdüğüne emin olmak için bir silah satın alarak atış talimi yaptığını da söyledi. Komiser yardımcısı Sibesh Singh, "Ahmed ve Inayat iş yerinde arkadaş olmalarına rağmen, söylentilere göre Inayat işinde daha başarılı ve iyi huyluydu. Ayrıca restoran sahibinin kısa sürede en gözdesi olmuştu" dedi.

Doktor "çok sigara içtiğin için kanser oldun" dedi

Sputnik'in aktardığına göre Ahmed'in sigara ve marijuana alışkanlığının, Inayat'ın etkisiyle geliştiği öne sürüldü. Singh, "Bu süreçte Ahmed gırtlak enfeksiyonu geliştirdi ve doktora gitti. Ahmed, doktorun kendisine, aşırı sigara içtiği için gırtlak kanserine yakalandığını söylediğini iddia etti" diye konuştu.