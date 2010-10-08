-KANSER OLMADIĞINA SEVİNEMEDİ BİLE ANTALYA (A.A) - 07.10.2010 - Antalya-Kemer karayolunda meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükselirken kazayla ilgili acı detaylar da ortaya çıkıyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Catamaran Resort Otel personelini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Nazire Yılmaz ve Özlem Dönmez olay yerinde, Rıfat Yılmaz ise kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek yaralı da burada hayatını kaybetti. Kazanın olduğu bölgeye giden Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın meydana geliş nedeniyle ilgili inceleme yapıldığını, midibüsün önünde seyreden bir kamyondan demir parçası düşmesinin yanı sıra midibüsün aşırı hız nedeniyle virajı alamamış olması ihtimalinin de değerlendirildiğini açıkladı. Bu arada, olay yerinde bulunan Catamaran Resort Otel'in sahibi Erdal Tontu da gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'daki bir toplantının ardından oteline dönerken, kalabalığı görünce merak ederek yolda durduğunu ve uçuruma yuvarlanan midibüs yolcularının kendi çalışanları olduğunu anladığını söyledi. Erdal Tontu, ''Kazayla sarsıldım. Çok üzgünüm'' dedi. Erdal Tontu, ölenler arasında bulunan Özlem Dönmez'in, geçen hafta kanser şüphesiyle tetkiklerinin yapıldığını ve kanser olmadığının anlaşıldığını belirterek ''Kızımız çok mutluydu'' diye konuştu. -YARALILARIN KİMLİKLERİ- Bu arada çeşitli hastanelere kaldırılan 25 yaralının kimlikleri belirlendi. Edinilen bilgiye göre Aslı Delikara (28), Cuma Yanmaz (31), Behice Erdem (24) ve Yeter Fırat Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldılar. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılar ise şunlar: ''Sürücü Metin Gürel, Gülnaz Sarıkaya, Yaşar Soycan, Özlem Göze, Hacı Aydoğdu, Şenay Batur, Hüseyin Bulut, Elif Ayaz, İsmail Güçlü, Sitkı Yıldırım, Şafak Pala, Fırat İnal, Abdülkadir Akay.'' Ünal Gürsoy adlı yaralı ise Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilal Cihan, Mehmet Balamir Akpınar, Zafer Aldemir, Umut Çağlar Kara, Erdoğan Yılmaz, Eyüp Şen ve Senem Sarıgül'ün tedavilerine de Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.