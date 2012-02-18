Kanser olduklarını postayla öğrendiler

T24 - Danimarka'da 350'den fazla kişinin kanser hastası olduğunu, posta kutularına bırakılan mektuplardan öğrendiği ortaya çıktı.



Uzmanlar, kanser hastaları için en önemli şeyin destek olduğunu söylerken Danimarka'dan gelen bir haber, ülkede bu gerçeğin gözardı edildiğini ortaya koydu.

Danimarka'da 350'den fazla hasta, kanser olduğunu posta kutularına bırakılan mektuplardan öğrendi. Olay Danimarka Kanser Cemiyeti'nin ülke genelindeki 4 bin 326 hasta ile tek tek yaptıkları görüşmelerde oraya çıktı.

Mektupla bildirim uygulamasının insanlık dışı ve şoke edici olduğunu düşünen Cemiyet adına açıklama yapan Lehmann Knudsen, ''Kanser hastalarının yüzde 11'i kanser olduklarını öğrendiğinde kimseyle sohbet etme imkânı bile olmuyor. Bu, insanın kanını donduracak kadar şoke edici bir şey.'' dedi.

Kanser olduğunu mektupla öğrenen Danimarkalı Karina Duss, TV2 televizyonuna yaptığı açıklamada, yaşadığı duyguyu "Dünyam başıma yıkıldı.'' sözleriyle dile getirdi. Musallat olduğu her 5 kişiden birinin ölmesine neden olan bir kanser türüne yakalanan Duss, "4 küçük çocuğum var. Bir akşamüstü evde onlarla birlikte oturuyordum. Postacının geldiğini duydum. Bir süre sonra gidip posta kutusundaki mektupları aldım. Mektuplardan biri Arhus Üniversitesi Hastanesi'nden geliyordu. Heyecanla açtım ve kanser olduğumu öğrendim. Dünya başıma yıkıldı.'' dedi.

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, Danimarka'da 350 kişinin kanser olduğunu mektupla öğrendiğinin ortaya çıkması, kamuoyunun tepkisine neden oldu. Mektupla bildirime karşı çıkan Danimarkalılar, hastaneleri eleştirdi. Konunun medyaya yansımasının ardından bir açıklama yapan Arhus Üniversitesi Hastanesi Başdanışmanı Claus Bisgaard, söz konusu uygulama nedeniyle son derece üzgün olduğunu, hastalardan özür dilediğini söyledi.