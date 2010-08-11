Kanser olduğu yalanıyla 20 bin dolar topladı!

T24- Kanadalı 23 yaşındaki Ashley Anne Kirilowi kafasını, kirpik ve kaşlarını tıraş etti, hatta kanserli bir hastaya benzemek için kilo bile verdi. Her konuştuğu kişiye kanser olduğunu söyledi ve sadece birkaç ayı kaldığına inandırdı. Onun için dayanışma ve destek grupları kurularak binlerce dolar elde etmesi sağlandı. Fakat bunların hepsi yalandı.



Her şey 2008’de başladı. Ashley göğsündeki tümör için hastaneye gitti ama tümörün iyi huylu olduğu ortaya çıktı. Fakat genç kız hastaneden çıktığı andan itibaren herkese göğüs kanseri olduğunu söyledi. Zaman geçtikçe bu hayali kanseri beynine, midesine ve yumurtalıklarına da sıçrattı.



FACEBOOK’TA 4.000 DESTEKÇİ





Kızın kaderine acıyan bir çok kişi, Ashley için harekete geçti ve etkinlikler düzenledi, tişörtler bastırdı, online destek yayınları yaptı.

27 Eylül 2009’da Ashley’nin yaşadığı Burlington’da bir barda özel bir yardım gecesi düzenlendi. Giriş 20 dolardı, müzik grubu ücretsiz çaldı, Kanadalı Labatt birayı ücretsiz verdi, garsonlar bahşişlerini bağışladı, bar da elde ettiği kârı verdi. Organizatörün söylediğine göre, o gece Ashley tam 9000 dolar elde etti!

Ashley aynı zamanda bazı yerel kanserle savaş derneklerine de başvurdu ve Toronto’da Skate4Cancer adlı bir dernek kendisine bir gece Disney World’de kalma imkânı sağladı.

Birkaç hafta sonra da Ashley bir Facebook grubu kurarak “geleceği tedaviyle değiştirebiliriz” diyerek iki gün içinde 1000 üyeye ulaştı. “Bir Penny’yle dünya değişir” dediği kampanyaya da, “kanser araştırması için” para veren 4000 kişi katıldı.



“FARK EDİLMEK İÇİN ÇALIŞTIM”



Tüm bağışlar nakit olarak ve kayıt altına alınmadan yapıldı. Haziran ayında, üç kişi polise “dolandırıcılık yaptığı” iddiasıyla ihbarda bulundu. Bir soruşturma açıldı ve geçen cuma günü polis Ashley’i 5000 dolarlık dolandırıcılık suçuyla tutukladı. Ama grup üyelerine ve yardımsever organizatörlere göre Ashley’nin toplam elde ettiği para yaklaşık 20 bin dolar.

Ashley, tutuklanmasından bir gece önce kaygıyla beklerken, Toronto Star gazetesine yaptığı açıklamada “Ben sadece fark edilmek istemiştim” dedi: “Küçük bir hata yaptım, fakat çılgıncasına büyüdü ve bütün dünyaya yayıldı!”

Genç kızın ailesi de bu duruma çok şaşırmadılar ve basın önünde kızlarını suçlamaktan da çekinmediler. Babası Mike Kirilow, Toronto Star gazetesine “Her zaman kurbanı oynamaya bayılır, çünkü böylece insanları kontrol edebiliyor” açıklamasında bulundu. Ashley’nin yaklaşık bir sene boyunca birlikte yaşadığı büyükannesi de hiç çekinmeden “Onun söylediği tek bir kelimeye bile inanılmaz” diye konuştu.

Ashley kanser olduğunu anlatırken herkese ailesinin öldüğünü de söylemiş. Hatta babasını arayarak ölmek üzere olduğunu, kemik iliği nakline ihtiyacı olduğunu da söylemekten çekinmemiş.

Ashley tutuklandı. Yakında mahkemeye çıkarılacak.