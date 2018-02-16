Kanser hastası Yurdakul: Tek kullanımlık medikal malzemeleri yıkayıp tekrar kullanıyorum

19 yıldır kanser tedavi gören emekli öğretmen Necip Yurdakul, ilaçlar ve tıbbi malzemelere ödediği fark ücreti nedeniyle zor günler yaşadığını anlattı. Yurdakul, "Hatta riske bile atıyorum sağlığımı. Çoğu kez temizleyip tekrar tekrar kullanıyorum malzemeleri" dedi.

1999 yılında kalın bağırsak kanseri teşhisi konulan öğretmen Necip Yurdakul, 2001 yılında hastalığı dolayısıyla malulen emekliliğe sevk edilmiş. Evrensel’den Derya Kaya’ya konuşan Yurdakul, ilaçlardan alınan yüksek fark ücretleri için dava açacağını söyledi. Bunun sadece kendinin değil bütün kanser hastalarının sorunu olduğuna dikkat çeken Yurdakul, şunları anlattı:

“Aldığım emekli maaşı belli 2 bin 200 lira. İki ayda bir belirli medikal cihazları almak zorundayım; açık olan ameliyatlı bölgenin temizliğini yapabilmek için. Hatta riske bile atıyorum sağlığımı. Çoğu kez temizleyip tekrar tekrar kullanıyorum malzemeleri. Bu ay 851 lira malzemeler için bana çıkartılan fiyat. Bunun 474 liralık farkını ben ödedim. Bir önceki aldığımda fark 385 liraydı. Bir emeklinin bu kadar farkı ödeyebilmesi çok zor. Sosyal hukuk devleti olması gereken bu devlette ben sağlıklı bir şekilde yaşamımı sürdürmek istiyorum. Maaşım belli, ödediğim fark belli! Ben bunun altından kalkamıyorum. Hiçbir fark ödemek istemiyorum. Bu sadece benim sorunum da değil kanser hastası olan herkesin sorunu.”