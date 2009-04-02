Kanser hastası Türk, eşine vize alamıyor

Lenf kanseri teşhisi konulduktan sonra dünyası kararan Aydın Agkemik’e ikinci darbeyi de Göç Yasası vurdu.



Alman vatandaşı Agkemik, "Türkiye’deki eşimin bu zor günlerimde bana destek olması için yanımda olmasını istiyorum. Ancak vize vermiyorlar" dedi. Almanya’nın Minden kentinde yaşayan Alman vatandaşı Kahramanmaraşlı Aydın Agkemik geçen yıl yakalandığı hastalığın tedavi döneminde kendisine destek olsun diye Türkiye’deki eşi Hatice’yi yanına getirmek istedi. Ancak tüm uğraşlarına rağmen eşine vize alamadığı için bir kez daha yıkıldı. Önceki yıl Türkiye’de evlendiği eşinin Almanca öğrendiğini, buraya gelmesi halinde devletten yardım talep etmeyeceğine dair belge imzaladıklarını belirten Agkemik, hikayesini şöyle anlattı:



"Aile birleşimi için tüm koşulları yerine getiriyoruz. Önce evlililiğimizi inandırıcı bulmadılar. Sözde, eşimle formalite icabı evlenmişiz. Ne yaptıysam eşimi yanıma getiremiyorum. Ağır hastayım ve eşime desteğine ihtiyacım var."



Yasa ne diyor



2006’da yürürlüğe giren yeni yasada, yabancılar için uyum ve dil kursları zorunlu kılındı. Yasanın, Almanya Anayasası’na aykırı olduğu iddia edilmişti.

