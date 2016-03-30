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Kanser hastası oğlunu acı çekmesin diye öldüren baba tutuklandı

Tutuklanan babanın psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi

30 Mart 2016 17:58

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir baba, kolon kanseri olduğu öğrenilen oğlunu 2 el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan baba verdiği ifadede ''Oğlum 'Baba beni ya öldür ya da yaşat' diye yalvardı. Çok üzgünüm" dedi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen baba Salim Biricik tutuklandı.

Habertürk'ten Gökhan Karabulut'un haberine göre, İzmit Erenler Mahallesi Cedit Konutları'nda iddiaya göre bağırsak kanseri olan 23 yaşındaki Fatih Biricik "Beni vurun, çok acı çekiyorum" diyerek anne ve babasına yalvardı. Salim Biricik, oğlunun acı çekmesine dayanamayarak tabanca ile başına 2 el ateş etti. Salim Biricik daha sonra telefonla yakınlarını arayarak olay hakkında bilgi verdi. Olay sırasında diğer odada olduğu belirtilen eşi de polise bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri Fatih Biricik'nin öldüğünü belirledi.

 

"Oğlum 'Baba beni ya öldür ya da yaşat' diye yalvardı"


Gözaltına alınan Salim Biricik'nin ''Oğlum 'Baba beni ya öldür ya da yaşat' diye yalvardı. Daha fazla dayanamadım ve oğlumu öldürmek zorunda kaldım. Çok üzgünüm" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Baba Salim Biricik ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Fatih Biricik'in cenazesi ise Köseköy İstasyon Mahallesi'nde toprağa verildi.

Salim Biricik

Fatih Biricik'in dayısı Temel O., "Eniştem, gece beni aradı. Fatih'i vurduğunu söyledi. Son zamanlarda artık psikolojilerini çok kaybetmişlerdi. O an ablam odada yokmuş. Silah sesine çıkınca olayı görmüş. Oğlu, 'Ya yaşatın ya da öldürün' demiş, o da öldürmüş. Kendi talepte bulunmuş babasından. Son zamanlarda acıları artmıştı. İlaç tedavisi görüyordu. Ameliyat da olmuştu. Acıları artınca babasının da acıları artmıştır haliyle, o anki duyguları neydi onu bilemeyiz. Baba oğul bir arada kalıp da aralarında ne geçti kimse bilemez" dedi.

23 yaşındaki Fatih Biricik 4 yıldır kolon kanseriyle mücadele ediyordu. Bir çok merkezde kemoterapi tedavisi gören Fatih Biricik son olarak 3 ameliyat olmuştu. Baba Salim Biricik'nin de psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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