T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kanser hastası mahpus Kemal Avcı tahliye edildi

Tutuklu bulunduğu davada tahliye edilen kanser hastası mahpus Kemal Avcı, işlemlerin ardından bugün Tekirdağ Cezaevi’nden serbest bırakılacak

29 Ağustos 2013 14:51

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, kanser hastası mahpus Kemal Avcı’nın avukatlarının yaptığı tahliye başvurusunu kabul etti. Avcı’nın tutuklu bulunduğu Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden bugün çıkması bekleniyor.

Avukatı Evrim Deniz Karatana, Bianet’ten Ayça Söylemez'e yaptığı açıklamada, Avcı’nın mahkemenin dün verdiği kararın ardından hemen serbest bırakılmadığını söyledi.

Avcı’nın, gardiyanlara hakaret ettiği gerekçesiyle Tekirdağ 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan davada "Görevli memura hakaret etmek" suçlamasıyla aldığı 1 yıl 3 aylık hapis cezası vardı.

Avukat Karatana, tutuklu kaldığı dokuz aylık sürenin bu cezaya sayılması için tahliye kararının hemen ardından başvuru yaptıklarını, işlemlerin bu sabah tamamlandığını ve Avcı’nın bugün hapisten çıkmasını beklediklerini ifade etti.

 

Ne olmuştu?

 

10 Aralık 2012’de gözaltına alınan, 13 Aralık 2012'de tutuklanan 26 yaşındaki Kemal Avcı, “örgüt üyeliğiyle” suçlanıyor. Avcı o tarihten beri Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde.

Uzun süredir ülser, epilepsi, romatizma ve yüksek tansiyon hastası olan Avcı’nın son muayenesinde mide kanseri teşhisi konuldu.

Son iki ayda 15 kilo veren Avcı son olarak Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde muayene edildi. Hastalığının son evresinde olan Avcı’nın Temmuz ayındaki son ameliyatında midesinin beşte dördü alındı.

 

400’ten fazla hasta tahliye bekliyor

 

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nin son raporuna göre, cezaevlerinde 122’si derhal tahliye edilmesi gereken ağır hasta olmak üzere toplam 413 hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) da bu hafta başında yaptığı açıklamada, 2013 yılı itibarıyla, ciddi hastalıklarına rağmen en az 405 hasta tutuklu ve hükümlünün cezaevinde alıkonulmaya devam ettiğini belirtti.

ETİKETLER

kemal avcıcezaevihastakansermahpustahliyeserbest

İlgili Haberler

Galata Kulesi işgal edildi

Halk Cephesi , Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'ni, Kemal Avcı'nın serbest bırakılması isteğini duyurmak amacıyla, işgal etti. Polis eylemcileri gözaltına aldı.

'9 aylık tutuklukta midesinin dörtte üçünü kaybetti'

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, son 10 yılda cezaevlerinde 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi

Adliye önündeki eyleme biber gazlı müdahale

TAYAD üyesi bir grup, kanser hastası tutuklu Kemal Avcı’nın serbest bırakılması için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı önünde açıklama yapmak istedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24