Kanser hastası mahpus Kemal Avcı tahliye edildi

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, kanser hastası mahpus Kemal Avcı’nın avukatlarının yaptığı tahliye başvurusunu kabul etti. Avcı’nın tutuklu bulunduğu Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden bugün çıkması bekleniyor.

Avukatı Evrim Deniz Karatana, Bianet’ten Ayça Söylemez'e yaptığı açıklamada, Avcı’nın mahkemenin dün verdiği kararın ardından hemen serbest bırakılmadığını söyledi.

Avcı’nın, gardiyanlara hakaret ettiği gerekçesiyle Tekirdağ 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan davada "Görevli memura hakaret etmek" suçlamasıyla aldığı 1 yıl 3 aylık hapis cezası vardı.

Avukat Karatana, tutuklu kaldığı dokuz aylık sürenin bu cezaya sayılması için tahliye kararının hemen ardından başvuru yaptıklarını, işlemlerin bu sabah tamamlandığını ve Avcı’nın bugün hapisten çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Ne olmuştu?

10 Aralık 2012’de gözaltına alınan, 13 Aralık 2012'de tutuklanan 26 yaşındaki Kemal Avcı, “örgüt üyeliğiyle” suçlanıyor. Avcı o tarihten beri Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde.

Uzun süredir ülser, epilepsi, romatizma ve yüksek tansiyon hastası olan Avcı’nın son muayenesinde mide kanseri teşhisi konuldu.

Son iki ayda 15 kilo veren Avcı son olarak Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde muayene edildi. Hastalığının son evresinde olan Avcı’nın Temmuz ayındaki son ameliyatında midesinin beşte dördü alındı.

400’ten fazla hasta tahliye bekliyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nin son raporuna göre, cezaevlerinde 122’si derhal tahliye edilmesi gereken ağır hasta olmak üzere toplam 413 hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) da bu hafta başında yaptığı açıklamada, 2013 yılı itibarıyla, ciddi hastalıklarına rağmen en az 405 hasta tutuklu ve hükümlünün cezaevinde alıkonulmaya devam ettiğini belirtti.