-KANSER HASTASI GENÇ (A) MİLLLİ TAKIMI ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Alman Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski kalecisi Toni Schumacher, yumuşak doku kanserine yakalanan 17 yaşındaki Burak Tara ile birlikte (A) Milli Takım kampını ziyaret etti. Burak ile birlikte yaptığı ziyaret sonrasında, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi internet sitesi ''tff.org''a açıklama yapan Schumacher, sosyal sorumluluk çalışmalarına jübilesinden hemen sonra başladığını ifade ederek, ''1990 yılında jübile yaptıktan sonra elde ettiğim gelirin tümünü Bolluca Çocuk Köyü'ne hibe etmiştim. Türkiye'de birşeyler kazandıktan sonra ben de Türkiye'ye bir şeyler bırakmak istedim. Bizim gibi tanınmış kişiler böyle projelerin içinde mutlaka yer almalı'' dedi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Dr. Hüseyin Vural Zihinsel ve Bedensel Engelliler İlköğretim Okulu'nu yaklaşık 10 yıldır ziyaret ettiğini belirten Schumacher, okulun tesislerinin gelişmesi için maddi ve manevi her türlü desteği vermekten mutluluk duyduğunu kaydetti. Burak'ın durumundan yakın bir arkadaşı vasıtasıyla haberdar olduğunu ifade eden eski milli kaleci, ''7 yaşından beri amansız hastalıkla mücadele eden Burak'ın en büyük isteği Türk Milli Takımı'nı ziyaret edip, futbolcularla tanışmaktı. Biz de Guus Hiddink ve Oğuz Çetin'in Almanya'ya geldikleri bir dönemde bu konuyu konuştuk. Onlar da benim ricamı kırmadı ve Almanya-Türkiye gibi önemli bir maç öncesi bu ziyarete izin verdiler'' ifadelerini kullandı. (A) Milli Takım teknik heyeti ve futbolcularla sohbet ederek moral bulan Burak'a daha sonra milli takım oyuncularının imzaladığı milli takım forması hediye edildi.