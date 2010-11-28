-KANSER HASTASI DOKTORUN BAZ İSTASYONU ZAFERİ SALİHLİ (A.A) - 28.11.2010 - Manisa'nın Salihli ilçesi Aksoy Mahallesi'nde bir evin çatısı ve camide bulunan baz istasyonları, kanser hastası olan Salihli Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Haydar Kaya'nın ve mahalle sakinlerinin başlattığı hukuki süreç sonucu kaldırıldı. Dr. Kaya, yaptığı açıklamada, Aksoy Mahallesi Şüheda Caddesi'nde bir vatandaşın 2009 yılında evinin çatısına baz istasyonu kurulmasına izin verdiğini, mahalle sakinlerinin bu istasyonun kaldırılmasına yönelik imza kampanyası düzenlediğini, kendisinin de kampanya devam ederken dava açtığını söyledi. Mahalle sakinlerinin de dava sürecine ve masraflarına katkı sağladıklarını anlatan Kaya, ''Mahallemizde 4 tane ağır hasta var. Ben kanser hastasıyım. Davayı açarken, baz istasyonlarının bu hasta kişilere daha fazla zarar vereceğini düşündüm. Salihli Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açmış olduğumuz davayı kazandım. Hedefime ulaştığım için mutluyum'' dedi. Kaya, Aksoy Mahallesi'ndeki Yerliler Camisi'nin minaresine 2006 yılında kurulan baz istasyonunun da, cami cemaatinin ve çevrede oturan vatandaşların 4 yıldır verdiği hukuk mücadelesi sayesinde kaldırıldığını söyledi. Caminin minaresine Diyanet İşleri Başkanlığı Dini ve Sosyal Hizmetler Vakfı ile GSM şirketi arasındaki anlaşma sonrasında 2006 yılında kurulan baz istasyonuna ilişkin davada, Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını bozup baz istasyonunun kaldırılmasına hükmettiğini ifade eden Dr. Kaya, 4 yıl süren hukuki mücadelenin ardından, mahalle sakinlerinin ve Avukat Gürsel Atkıcı'nın gayretleriyle bu baz istasyonunun da kaldırıldığını kaydetti. Avukat Atkıcı da kararın emsal teşkil ettiğini, bundan sonraki davaları da etkileyeceğini belirtti.