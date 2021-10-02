Kanser hastası Ayşe Özdoğan cezaevine götürülüyor

Sosyal medyadan yardım isteyerek sesini duyurmaya çalışan kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın ailesi, Özdoğan'ın cezaevine gönderilmek üzere polis tarafından evinden alındığını duyurdu.

Ayşe Özdoğan'ın kardeşi Emine Erdem Twitter'dan yaptığı paylaşımda,"İnfaz erteleme gerçekleşmedi, kardeşimi almaya geldiler" dedi. Erdem, ablasının sağlık kontrolünden geçtikten sonra Denizli cezaevine götürüleceğini söyledi.

Avukat Cemil Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ayşe Özdoğan'ın kardeşi ile görüştüğünü belirterek "Maalesef son evre kanser hastası Ayşe Özdoğan tutuklanmış" dedi.

Euronews'e konuşan Ayşe Özdoğan "Sesimi kimseye duyuramadım” demişti.

Özdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

“Mahkemeden gelen yazıda duruşmaya gelmemem durumunda zorla getirileceğim yazıyordu. O halimle hasta yatağımdan kalkıp mahkeme gittim. Oysa bu aşamaya gelmeden önce hastalığa ilişkin tüm raporları dilekçe yazarak mahkemeye sundum ama dikkate alınmadı. Henüz ağzımın içinde ve yüzümde yaralar varken ve dikişlerim alınmadan hakim karşısına çıktım. Hakimin tutuklama kararı vermesi sonucu mahkeme sonunda fenalaşarak baygınlık geçirdim. Daha sonra bedenime ve yüzüme yapılan müdahaleler sonucu ayıltılarak cezaevine gönderildim. İlk gün bir hücrede tek başıma kaldım, hava soğuktu ve yerde yatmak zorunda kaldım. Yürümekte zorlandığım için ameliyatlı bölgelerimi ranzaya duvara vurdum. Koğuşa alındığımda yüzüm ve gözlerim, görüş açımı tamamiyle kapatacak kadar şişmişti. Bu durumu gören bazı arkadaşlarım halimi görüp ağladı. Cezaevinde kendi işlerimi göremediğim için hep birilerinin yardımına muhtaç oluyordum. Ağrılarım ve kanamam oluyordu. Beslenmem için ezilmiş veya öğütülmüş gıdaya ulaşmam konusunda kolaylık gösterilmedi.”

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