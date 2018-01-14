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Kanser hastası av tüfeğiyle intihar etti

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde akciğer kanseri tedavisi gören Mehmet P

14 Ocak 2018 20:13

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde akciğer kanseri tedavisi gören Mehmet P. (68) av tüfeğiyle yaşamına son verdi.
Olay Bandırma ilçesi kırsal Aksakal Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Akciğer kanseri olan ve tedaviye rağmen bir türlü iyileşmediği öğrenilen, evli ve 2 çocuk babası Mehmet P., öğle saatlerinde eşini pazara gönderdi. Pazardan dönen eşi, eve girdiğinde kocasının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi geldi. Mehmet P.’nin av tüfeğinin namlusunu çenesinin altına dayayıp ateş ederek yaşamıma son verdiği belirlendi. İki oğlundan birinin İstanbul’da diğerinin ise Bandırma’da yaşadığı belirtilen Mehmet P.\'nin evde eşiyle birlikte yaşadığı, evinin geçimini ise yaşlılık aylığıyla sağlamaya çalıştığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Mehmet P.\'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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