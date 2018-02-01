Kanser hastalarının hayatta kalma oranı yaşadıkları ülkeye göre değişiyor

Yapılan İitatistikler, hastaların kanseri yenme ihtimalinin her geçen yıl arttığını gösteriyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde kanserle mücadelede başarı giderek artıyor. Türkiye'de meme kanserinde hayatta kalma oranı yüzde 82 iken, Beyin tümörü olan çocukların hayatta kalma oranı yüzde 62.5 ile dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor.

NTV'de yer alan habere göre araştırmacılar aralarında Türkiye'nin de olduğu 71 ülkeden 37 milyon hastanın verilerini inceledi. En sık görülen 18 tip kanserin incelenmesi sonucu elde edilen veriler, gelişmiş ülkelerde yaşayan hastaların hayatta kalma şanslarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.



Akut lenfoblastik lösemiye yakalanan çocukların yüzde 90'ından fazlası Kanada ve ABD'de hayatlarına devam edebildi. Çin ve Meksika'da her 10 çocuktan sadece altısı yaşamlarını sürdürebildi. Bu oran Türkiye'de ise yüzde 81.



Beyin tümörü olan çocukların 2000 ile 2004 döneminde beş yıl boyunca hayatta kalma oranı yüzde 54 iken, son dönemde bu oran yüzde 60'a çıkmış durumda. Türkiye'de hayatta kalma oranı ise yüzde 62.5 ile dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor.

Türkiye'de meme kanserinde hayatta kalma oranı yüzde 82



Araştırmaya göre, ABD ve Avustralya gibi ülkelerde, meme kanserine yakalanan kadınların hayatta kalma oranı yüzde 90'dan fazla. Hindistan'da bu oran yüzde 66'da kaldı. Türkiye ise yüzde 82'lik hayatta kalma oranı ile listede üst sıralarda yer alıyor.



Araştırmanın yapıldığı tüm ülkelerde karaciğer, akciğer ve pankreas kanserleri en ölümcül hastalıklar arasında bulunmaya devam etti. Ancak rapora göre bu hastalıklarda da son 20 yılda iyileşme kaydedildi.



Uzmanlar gelişen tekniklerle kanseri yenme oranlarının her geçen yıl arttığına dikkat çekiyor.