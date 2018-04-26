T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kanser hastalarına zeybek oynayan doktor da milletvekili aday adayı

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel cerrahi bölümünde doktorluk yapan Mehmet Bayındır, ameliyatlarını tamamlayıp hastalarının son kontrollerini yaptıktan sonra görevinden istifa edip A

26 Nisan 2018 18:56

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel cerrahi bölümünde doktorluk yapan Mehmet Bayındır, ameliyatlarını tamamlayıp hastalarının son kontrollerini yaptıktan sonra görevinden istifa edip AK Parti\'den milletvekili aday adayı oldu.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski başhekimi olan, aynı hastanenin genel cerrahi bölümünde görev yapan Operatör Doktor Mehmet Bayındır, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti\'den milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti. Bayındır, ameliyatlarını tamamlayıp hastalarının kontrollerini yaptıktan sonra görevinden ayrıldı. Mehmet Bayındır, 2018 yılına girerken hastanede kemoterapi tedavisindeki hastaları için orkestra eşliğinde şarkı söyleyip, zeybek oynamasıyla gündeme gelmişti. Bayındır, aynı etkinliği 14 Mart Tıp Bayramı\'nda doktorlar için yapmıştı. Bayındır daha önce 2011 yılında AK Parti teşkilatlarının katılımıyla yapılan eğilim yoklamasında ilk sırada çıkmasına rağmen aday gösterilmemiş, 2015 Haziran ayındaki seçimlerde ise ikinci bölge 6\'ncı sırada milletvekilliğine aday olmuş ancak seçilememişti.

FOTOĞRAF

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taylan YILDIRIMDHAKatipAtatürk EğitimAraştırma HastanesiMehmet BayındırAK PartiOperatör Doktor Mehmet BayındırHaziranBayındırMart Tıp BayramıFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24