Kanser hastaları takipte

Kanser hastaları için uzman doktorlar tarafından kurulan Kanser Takip sitesi, kanser hastalarını internet ortamında motive ediyor, mucize tedavilere karşı uyarıyor.



Günlük yaşantımız içine “kanser” kelimesi girdikten sonra aile ve çevre için büyük bir yıkım yaşanıyor. Kanser hastalarının yaşadığı yıkım ve psikolojinin, Türkiye’de çok fazla üstüne düşünülen bir alan olmaması nedeniyle bu kişiler kendilerini yalnız hissediyor, hastaların düştüğü durum tedavi sürecinin sancılı geçmesine neden oluyor.



Taraf'ta yayımlanan habere göre; kanser hastalarının bu durumunu masaya yatıran bir grup uzman doktor, bu kişilere yol göstermek, bilgi almalarını ve en önemlisi kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak için internet ortamında “Kanser Takip” sitesini hayata geçirdi. Kanser hastaları ve kanser hastalığını araştıranlar için onkoloji hekimlerinden birinci elden bilgi paylaşımı fırsatı da sunulan site, bir yandan kanser hastalarının gerçek hikâyelerini barındırırken, bir yandan da hasta ve yakınlarının yaşadıkları olayları anlatmalarına, bu yolla da rahatlamalarına yarıyor.

Kanser Takip’in, henüz birinci yılını bile tamamlamadan kanser hastaları için sosyal bir alan olduğunu sitenin sözcüsü şöyle anlatıyor: “İnternette konunun uzmanı olmayanların yanıltıcı ve hatta hastalarımıza zarar verici yayınlarına şahit oluyoruz.



‘Mucize tedavi diye bir şey yok’



Özellikle mucize tedavi başlığı altında birçok mantar, bitki ve ürün kanser hastalarının kimi zaman çaresizliğini istismar edecek şekilde sunulmakta. Biz bu konuda da aydınlatıcı olup toplum sağlığını korunmasında bir rol üstlenmeye de çalıştık. Çoğu hastamız bunu çevresinden saklama ihtiyacı duyuyor. Bu hastalığın bulaşıcı olduğunu düşünenlerin sayısı azımsanamaz.”



Uzman Psikolog Ozanser Uğurlu ise, “Kanser teşhisi alan bir hastanın ölümcül bir hastalığa yakalandım düşüncesi altında moralman çöküşe geçmesi, üstelik bu durumu hasta yakınlarının da aynı şekilde tecrübe etmesi son derece insani bir korkunun sonucu. Önemli olan bu çöküşün süreklilik göstermemesi. Yapılması gereken, kişinin ve yakınlarının durumu önce kabullenmeleri, sonra hastalıkla mücadele etmek için birbirlerine destek olmaları, gerek duyarlarsa bu konuda psikolojik yardım almaları” diyor.



Çaresiz değiller, beraberler



Sitenin müdavimlerinden Dursun Tatar isimli kanser hastası, hastane çalışanlarının tavırlarından şikayetçi. Tatar, “Sağlık çalışanlarından olumlu yaklaşanlar olduğu gibi, hastayı çok hırpalayan, anlamayan çalışanlarda var” dedi. Gülsüm Özmen ise toplumdaki önemli bir kesimin bilinçsiz olduğunu, akciğer kanseri olduğu halde çevresindeki birçok insanın öksürüğünden bulaşıcı bir şeymiş korkusuyla kaçtığına tanık olduğunu belirtti.

