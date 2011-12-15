Kanser aşısı mı geliyor?



T24 - Georgia Üniversitesi'nden yapılan açıklamada kanser aşısının yaklaşık 3 yıl içinde hazır olabileceği belirtildi. Laboratuarda yapılan testlerde denenen kanser aşısı vücuttaki antikorları harekete geçirerek tümörleri yok etmesini sağladı.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; aşı, vücuttaki bağışıklık sistemine tümörlerle nasıl başetmesi gerektiğini öğretiyor. Fareler üzerinde yapılan testlerde ise aşı uygulanan fareler meme kanserinin yarattığı tümörü yüzde 90 ölçüde yok etmeyi başardı.





İnsanlar üzerinde çalışma başladı



Georgia Üniversitesi'nden bir ekip şimdi geliştirilen aşıyı insan hücreleri üzerinde de denemeye hazırlanıyor. Ancak insanlar üzerindeki çalışmalar 2013 yılında başlayacak.



Araştırma ekibinin başında bulunan Profesör Geert-Jan Boons aşının bağışıklık sisteminin çok güçlü bir yanıt vermesini sağladığını ve bağışıklık sisteminin tümörü önleyen üç bileşenini aktif hale getirdiğini belirtti. Aşının ayrıca bağışıklık sistemine kanserle savaşmayı öğreten ilk aşı olduğu da belirtildi.





