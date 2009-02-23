Kanser 10 yıl içinde kronik hastalık olacak

Dr. Nathan Hürriyet’e yaptığı açıklamada, kanserli bölgeyi hedefleyen ilaç tedavisinin ileri böbrek kanseri hastalarında da kullanılmaya başladığını belirterek, "Böbrek kanserli hastaların yüzde 50’si geç teşhis nedeniyle kaybedilir. Hedefe yönelik ilaç tedavisiyle ileri safha kanserlerde, hastayı, tam iyileştiremesek de yaşamını uzatıyoruz. " dedi.Dr. Paul Nathan, hedefe yönelik tedavide kullanılan ilaçların, kanser hücrelerinde kan dolaşımını engelleyerek, kanserin büyümesi önlediğini savundu. Bayer Schering Pharma Global Onkoloji Başkan Yardımcısı Jean-Sylvain Demelier de 10 farklı kanser tedavisinde, hedefe yönelik terapi uygulandığını belirterek, "Temel amacımız kanseri beş yıl içinde yapacağımız araştırmalardan elde edeceğimiz sonuçlarla kronik bir hastalık haline getirmek" diye konuştu.