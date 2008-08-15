Kanoda altın madalyalar Slovakya'nın

Shunyi Olimpik Kürek ve Kano Parkuru'nda yapılan oyunların kano slalom müsabakalarının 5. gününde, çift erkekler (C)2 ve bayanlar kayak (K)1 yarı final ve final mücadeleleri gerçekleştirildi.

Çift erkekler (C)2 dalında, Sydney-2000 ve Atina-2004'ün altın madalyalı isimleri Slovak Pavol ve Peter Hochschorner kardeşler, 2 seri halinde yapılan finalde, toplam 190.82 saniyelik zamanlarıyla 3. kez üstüste olimpiyat altın madalyasına ulaştılar.

Yarı finalde 2. olmalarına karşın finaldeki performanslarıyla birinciliğe ulaşan Slovak kardeşlerin ardından gümüş madalyayı, geçen olimpiyatın üçüncüsü ve Dünya Şampiyonu Çek Cumhuriyeti'nden Jaroslav Volf ve Ondrej Stepanek çifti, 192.89 saniyelik zaman, bronz madalyayı da Rus Mikhail Kuznetsov-Dmitry Larionov ekibi, 197.37 saniyelik zamanla elde ettiler.

Yarışta, yarı finalde en iyi zamanı elde eden Almanya ekibi ise altıncılıkla yetindi.

Bayanlar kayak (K)1 kategorisinin finalinde ise geçen oyunların birincisi ve Dünya Şampiyonu 36 yaşındaki Slovak sporcu Elena Kaliska, 2 seride toplam 192.64 saniyelik zamanla 2. kez üstüste olimpiyat altın madalyasını boynuna taktı.

Bu dalda Avustralyalı Jacqueline Lawrence, 206.94 saniyelik zamanla ikinciliği, Avusturyalı dünya üçüncüsü Violetta Oblinger Peters de 214.77 saniyelik zamanla üçüncülüğü aldı.

Böylece oyunlarda kano slalom dalındaki mücadele sona ererken, bu kategorideki 4 altın madalyanın 3'ünü Slovakya'nın elde etmesi dikkati çekti.