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Yaşam

KANO İLE AKDENİZ TURU EDİRNE (A.A)

05 Ağustos 2011 13:20

-KANO İLE AKDENİZ TURU EDİRNE (A.A) - 04.08.2011 - İspanya'nın Alicante şehrinden 16 ay önce 4 metrelik kanosu ile Akdeniz turuna çıkan İspanyol gezgin Jose Ramon Domenech Sanchez, Edirne'nin Enez ilçesine ulaştı. Büyükevren sahilinde karaya çıkan Jose Ramon Domenech Sanchez (44) yaptığı açıklamada, kano ile Akdeniz'i geçen ilk kişi olmak için bu deniz yolculuğuna çıktığını söyledi. Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'ndan sonra Türkiye'ye Enez'den giriş yaptığını anlatan, Sanchez, daha sonra Büyükevren sahilinde Martı Sitesi önünden karaya çıktığını belirtti. Günde 30-35 kilometre yol aldığını, 15-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da olmayı hedeflediğini ifade eden Sanchez,İstanbul'dan da Mısır'a gideceğini bildirdi. Çıktığı deniz yolculuğunda yaşadığı maceraları da yanında taşıdığı deftere her gün not ettiğini ve kendi blokunda yayımladığını ifade eden Sanchez, şunları kaydetti: ''Denizde karşılaştığım balıkçılar her türlü yardımı yapıyor. Burada insanlar bana ikramda bulundular ve fotoğraf çektirdik. Saros Körfezi kıyılarından Çanakkale Boğazı'na oradan da İstanbul'a gideceğim.  Geceleri kanomun yanında uyku tulumu içinde yatıyorum. Sabah erken kalkıp yola çıkıyorum. Tabii deniz çıkmama elverişli ise. Her gün 30-35 kilometre yol alıyorum. İstanbul'u çok merak ediyorum. Geçtiğim kıyılarda olağanüstü güzellikler görüyorum. Daha önce bisiklet ve motosikletle Afrika'ya gittim. Orada insanlara yardım ettim. Macerayı seviyorum.''

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