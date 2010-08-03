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Yaşam

Kanlıpınar'da kaza: 32 yaralı

Eskişehir’de halk oyunları yarışmasından dönen ilköğretim okulu öğrencilerini taşıyan midibüs, önünde giden kamyona çarptı. Kazada, 27’si öğrenci,

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Eskişehir’de halk oyunları yarışmasından dönen ilköğretim okulu öğrencilerini taşıyan midibüs, önünde giden kamyona çarptı. Kazada, 27’si öğrenci, 32 kişi yaralandı.


Kaza, Eskişehir- Ankara karayolunun 15’inci kilometresindeki Kanlıpınar mevkiinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Manisa’da düzenlenen halk oyunları yarışmasından Amasya’ya dönen öğrencileri taşıyan Abdülgani Yalman yönetimindeki midibüs, önünde giden Fatih T. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.


Kazada, midibüs şoförü Abdülgani Yalman (46), öğretmenler Recep Yivli (50), Erdal Kurman (45), Alaattin Turna (42), Perihan Özay (22) ile öğrenciler Sabire Demiriz (15), Hafize Aydın (15), Murat Cankoç (15), Osman Turna (15), Meltem Bekar (14), Kübra Aydın (14), Aysun İbiç (14), Zerha Karagöz (14), Neslihan Zeybek (14), Beril Güney (14), Esra Köse (14), Nazlıcan Yıldırım (14), Fadime Duman (14), Dilek Köse (13), Ezgi Duran (13), Ebru Uslu (13), Kader Köse (13), Damla Buğa (13), Kader Işık (13), Utku Töngüç (13), Fatma Karagöz (12), Gül Keleş (12), Senem Altınel (12), Melike Merve Konyar (12), Nisa Canan Konyar (12), Berna Ulutürk (12) ve Esma Köse (12) yaralandı.


Yaralılardan Abdülgani Yalman, Recep Yivli, Alattin Turna ve Erdan Kurman, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, öğretmen Perihan Özay ile 27 öğrenci de Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralı öğrencilerin büyük bölümünün tedavilerinin ayakta yapıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.


Kazadan sonra kamyon şoförü Fatih T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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