Kanlı saldırıya ABD ve Avrupa'dan da tepki geldi

T24- Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Obama, ''ABD, en yakın ve güçlü müttefiklerimizden biri olan Türkiye'ye karşı bu sabah yapılan acımasız terörist saldırıyı şiddetle kınamaktadır'' ifadesi kullanıldı.



PKK’nın en kanlı saldırılarından biri olarak tarihe geçen saldırı Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya’nın yanı sıra AB tarafından da kınandı.



Açıklamaya göre, Obama, Amerikan halkı adına şehitlerin aile ve yakınları ile tüm Türk halkına başsağlığı diledi.





'ABD, müttefik ve dostlarıyla olmaya devam edecek'



ABD'nin, PKK'nın terör tehdidini mağlup etmek ve Güneydoğu'daki tüm insanlara barış, istikrar ve refah getirmek için Türk hükümetiyle güçlü işbirliğine devam edeceğini belirten Obama, ''Diğer halklar gibi Türk halkı da barış, güvenlik ve itibar içinde yaşamayı hak ediyor. Onlar hak ettikleri geleceğin peşinden giderken, ABD de bir müttefik ve dostları olmaya devam edecek'' dedi.





Dünya saldırıyı böyle kınadı



Alman Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Hakkari saldısından büyük üzüntü duyduğunu belirterek "PKK gibi terör örgütlerine Türkiye-Irak sınır bölgesinde sığınma imkanının verilmemesi" gereğine vurgu yaptı. Guido Westerwelle, yayımladığı mesajda, Türk ordusunun hedef olduğu saldırılardan "büyük teessür ve üzüntü" duyduğunu ifade ederek, Alman Hükümetinin, 12 Haziran seçimlerinden sonra "Kürt bölgelerindeki çatışmanın yeniden alevlenmiş olmasını ve buna bağlı olarak şiddetin belirgin bir şekilde artmış olmasını büyük bir endişeyle" izlediğini söyledi.





"Şiddetin daha da tırmanmasını önlemek amacıyla her şeyi yapmaları için tüm taraflara çağrıda bulunuyorum" diyen Westerwelle, şöyle devam etti:



"PKK gibi terör örgütlerine Türkiye-Irak sınır bölgesinde sığınma imkanı verilmemesi için elbirliğiyle önlemlerin ve yolların aranması amacıyla bir diyalog başlatmaları için Türkiye Hükümeti'ni ve Kürt Bölge hükümeti dahil olmak üzere Irak Hükümeti'ni yüreklendirmek istiyorum."





Fransa Dışişleri Bakanlığı da Hakkari'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'ye terörle mücadelede dayanışma mesajı gönderilirken, şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dilendi. Açıklamada, ''son terör saldırıları, Fransa'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine verdiği desteği güçlendirecektir'' denildi.

Açıklamada, Fransa'nın, ''TBMM'deki Kürt kökenli parlamenterlerin, terör örgütü PKK ile aralarına açıkça mesafe koyması yolunda daha önce yaptığı çağrı'' yinelendi.

İngiltere Başbakanı David Cameron da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Cameron gönderdiği mesajda dün gece gerçekleştirilen terör saldırısından ''dehşete düştüğünü'' belirterek, can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını kaydeden Cameron, İngiltere'nin terörle mücadelede Türkiye'ye her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini bildirdi. İngiltere başbakanı, düşünce ve duygularının saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile birlikte olduğunu da ifade etti.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Türkiye'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Ashton, yazılı açıklamasında, ''utanç verici terör saldırılarını dehşetle öğrendiğini'' belirtti.

''Bu saldırıları şiddetle kınıyorum'' ifadesini kullanan Ashton, terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Catherine Ashton, şunları kaydetti:





''Bir kez daha vurgulamak isterim ki terörle mücadele kararlılığında AB Türkiye'nin yanındadır. Hepimiz ayrım gözetmeyen bu saldırıların hiçbir meşruiyeti olamayacağı konusunda son derece net olmalıyız. PKK AB'nin terör örgütleri listesindedir ve AB, terörle savaşta Türkiye ile diyaloğu artırmaya hazır olduğunu yakın zamanda dile getirmiştir.''

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği Hakkari'deki terör saldırılarını kınadı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

''19 Ekim 2011 Perşembe günü Hakkari ilinde meydana gelen ve 24 askerin şehit edilmesi, 18 askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırılarını şiddet ve nefretle kınar, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralananlara da acil şifalar dilerken İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, İtalyan Devleti ve halkının terörle mücadele konusunda dost ve müttefik Türkiye'nin daima yanında yer almaya devam edeceğini bildirir.''

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen terör saldırısı sonucu şehit olanlar için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan başsağlığı mesajında Aliyev, Türkiye'de terör hadisesinin meydana gelmesinden dolayı üzüntü içinde olduğunu ifade ederek, ''Saldırı ile ilgili olarak derdinizi paylaşıyorum. Size, terör saldırısında ölen askerlerin ailelerine, akrabalarına ve kardeş Türk halkına başsağlığı dilerim'' dedi.



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, basın sözcüsü Elman Abdullayev aracılığıyla Türkiye'de meydana gelen terör saldırısını kınadı.



Konuyla ilgili Azerbaycan'ın haber ajansı APA'ya açıklama yapan Abdullayev, terörün tüm çeşitlerini şiddetle kınadıklarını ve kardeş Türk halkına başsağlığı dilediklerini, kardeş Türk halkının yanında olduklarını bir kere daha vurgulamak istediklerini kaydetti.



Azerbaycan'da okuyan Türk ve Azeri öğrenciler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği yanında bulunan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek, Hakkari'deki hain saldırıyı protesto etti.

Azerbaycan ve Türkiye Gençler Dostluğu Cemiyeti Eşbaşkanı Kadir Yıldız, Azeri ve Türk öğrenciler adına yaptığı konuşmada, kardeş ülke Azerbaycan'dan bütün dünyaya seslenmek istediğini belirterek, ''Biz Türk gençliği olarak, nizami harp teknikleri içinde Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'daki gibi savaşmayı ve şahadet şerbeti içmeyi düşmanlarımız için dahi arzularız. Bu karşı karşıya olduğu terör belasının, dini, vicdanı, ahlaki ve şerefi yoktur. Bunu tetikleyenler bilmelidir ki; bir gün aynı bela onları da bulacaktır'' dedi.

Öğrenciler, İstiklal Marşı okuduktan ve saygı duruşunda bulunduktan sonra dağıldı.