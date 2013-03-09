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Yaşam

'Kanlı kumaş' açık artırmada

1793 yılında giyotinle idam edilen Kral 16'ncı Louis'nin kanının bulaştığı bir kumaş parçası, 3 Nisan'da Fransa'nın başkenti Paris'ta açık artırmaya çıkartılacak

09 Mart 2013 21:05


Fransız Devrimi sırasında idam edilen Kral 16’ncı Louis’nin kanının bulaştığı kumaş parçası açık artırmaya çıkartılıyor.

1793 yılında giyotinle idam edilen Kral 16'ncı Louis'nin kanının bulaştığı bir kumaş parçası, 3 Nisan'da Fransa'nın başkenti Paris'ta açık artırmaya çıkartılacak. Müzayede evi Coutau Begarie'den yapılan açıklamada, açık artırmanın Hotel Drouot'da yapılacağı belirtildi. Ayrıca kralın ayakkabısının gümüş tokası da açık artırmaya çıkartılacak.

 

Hatıra parçalar

 

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, dokuza 13 santimetre büyüklüğündeki kumaş parçasına iliştirilmiş, elle yazılmış notta “16'ncı Louis'nin değerli kanı, 21 Ocak 1793” sözleri yer alıyor. İdamı izleyenlerin, idamı hatırlatacak parçaları almak birbiriyle yarıştığı ifade ediliyor. Kanlı kumaş parçasının yanı sıra giyotinle idam edilen kralın saçları da bu parçalar arasında yer alıyor.

 

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