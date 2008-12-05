Sertab Erener, ağabeyi Serdar Erener'in konuşmasını dinleyince çok gözyaşı döktüğünü anlattı.



11 Eylül'de verdiği konseri DVD olarak da piyasaya süren Sertab Erener, ağabeyi Serdar Erener'in DVD'deki duygusal konuşmasını dinleyince çok gözyaşı döktüğünü anlattı. Serdar Erener'in "İyi ki Sertab'ın ağabeyi olarak doğdum" sözleriye başladığı konuşmanın kendisini duygulandırdığını anlatan Sertab Erener, şunları söyledi: "Konuşmasını ilk dinlediğinde kanlı gözyaşları döktüm. Çünkü sözleri çok etkileyiciydi. Ben hastalığım nedeniyle gerçekten çok zor anlar yaşadım, çoğu kez ölümün eşiğinden döndüm. Çok şükür şimdi buradayım."

