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Kanlı elmas için ifade verdi

Lahey'de görülen 'kanlı elmas' davasında, ünlü model Naomi Campell ifade verdi.

05 Ağustos 2010 03:00

T24- Lahey'de görülen 'kanlı elmas' davasında, ünlü model Naomi Campbell ifade verdi.

Eski Liberya Devlet Başkanı Charles Taylor'ın savaş ve insanlık suçu işlemekten yargılandığı davada ünlü manken Naomi Campbell da ifade verdi.

Campbell, Güney Afrika'da bulunduğu sürede kendisine bir kese küçük elmas hediye edildiğini kabul etti.

Lahey'de görülen davada, "Birkaç tane taş gördüm. Oldukça küçük ve kirli taşlardı" diye konuşan Campbell, ancak elmasların kimden geldiğini bilmediğini savundu.

Sierra Leone'de işlenen suçlar için kurulan özel mahkemenin iddia makamı, 62 yaşındaki Charles Taylor'ın işlenmemiş ham elmaslara hiçbir zaman sahip olmadığı yönündeki açıklamalarının gerçek olmadığını ispatlamak için top modeli tanık olarak mahkemeye çağırmıştı.

Dönemin Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela tarafından 1997'de verilen bir yemekte, Campbell'a işlenmemiş büyük bir elmas hediye ettiği iddia edilen ve Ocak 2008'de yargılanmaya başlanan Taylor, Sierra Leone'de Birleşik Devrimci Cephe üyesi isyancılarını, elmas karşılığında silah ve cephane sağlayarak elinin altında tutmak ve yönetmekle suçlanıyor.

Taylor'ın Campbell'a elmas hediye ettiği iddiasını dile getiren ise oyuncu Mia Farrow.

İfade vermek istemiyordu

Ünlü model iddiaları yalanlamakla birlikte mahkemede ifade vermeye yanaşmıyordu.

Hakim,mahkemeye itaatsizlikte hapis cezasına çarptırılabileceğini söyleyince, 40 yaşındaki model için pek fazla seçenek kalmadı.

Ünlü model, 2008'de polise tekme atmaktan, 2007'de yardımcısına cep telefonu fırlatmaktan, 2000'de de asistanını tartaklamaktan yargılanmış ve suçlu bulunmuştu.




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