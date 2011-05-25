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KANLI ASKER EĞLENCESİ İZMİR (A.A)

25 Mayıs 2011 11:41

-KANLI ASKER EĞLENCESİ  İZMİR (A.A)-25.05.2011 - İzmir'de asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, beş kişi  yaralandı. Eşrefpaşa semti 600 sokakta yapılan asker uğurlama eğlencesinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada 6 kişi silahla yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ambulanslarıyla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan vücuduna 5 mermi isabet eden Bilen Başkan (42) hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Kemal Asığ (47), Aziz Düzovalı (71), Onur Kenar (27), Mehmet Taviş (25) ile Özgür Şenkür'ün tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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