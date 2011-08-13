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Çevre

Kanıtlamak için yüzdü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, denizin temiz olduğunu kanıtlamak için 45 dakika yüzdü.

13 Ağustos 2011 03:00



T24 -Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, sahillerin denize girilebilecek kadar temiz olduğunu kanıtlamak için merkez Mezitli ilçesinden denize girerek, 45 dakika yüzdü. 




Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarı Müdürlüğü tarafından yapılan temmuz ayı analizinde kent sahilleri için “temiz” raporu aldı. 


 Büyükşehir Belediye Başkanı Özcan ise sahillerin kirli olduğu yönünde eleştirilerin yapıldığı merkez Mezitli ilçesinde sahillerinin denize girilebilecek kadar temiz olduğunu kanıtlamak için denize girip, yaklaşık 45 dakika yüzdü.



Macit Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye alınan Karaduvar Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesiyle deniz suyunun temiz değerlerine ulaştığını söyledi.



 Halkın şehir merkezinden denize girebileceğini kanıtlamak için denize girdiğini belirten Özcan, “Mersin'de plajlar deniziyle, güneşiyle ve kumuyla Akdeniz'in en güzel sahillerinden biri. Vatandaşlarımız eşini, çoluk çocuğunu alıp gönül rahatlığıyla Mersin'in her köşesinden denize girebilirler” dedi.


Mersin kıyılarında yaşayan balık türlerinin ve sayısının hızla arttığını, bunun da deniz temizliğinin bir işareti olarak yorumlanabileceğini ifade eden Özcan, Akdeniz'de artık rahatlıkla denize girilebildiğini kaydetti.


Mersin sahillerinin temiz olduğunu belirten Özcan, “Bu denizden istifade etmek gerekir. Su çok güzel ve temiz. Tuz oranı çok düşük. Çevremizin plajlarımızın ve denizlerimizin temizliğiyle övünüyorum. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

 
Fırsat buldukça yüzdüğünü belirten Özcan, Mersinlilerin de denizden istifade etmesini isteyerek, şunları kaydetti:  “Sabahları fırsat buldukça artık gönül rahatlığıyla yüzüyorum. Mersinimiz Akdeniz'in en temiz ve en güzel yeri. Karaduvar Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesislerimizi tam kapasiteyle çalıştırıyoruz. Mersin kıyılarında uygun alanlarda sahil düzenlemeleri yapıyoruz. Artık Mersin'in her köşesinden denize rahatlıkla girebiliyoruz. Amacımız el birliğiyle denizleri temiz tutmak. Bunun için de herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu bağlamda öncelikle denizin kirletilmemesi gerekiyor ve halkımızın bu konuya dikkat etmesi lazım.”


Özcan, sahil ve plajlarda su ile çevre kirliliği konusunda vatandaşların duyarlı olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

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