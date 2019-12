Kanıt bombalar yok

Ergenekon soruşturması kapsamında 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda ele geçirilen el bombalarının İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda imha edildiği ortaya çıktı

Mahkemenin 13 Haziran 2007'de aldığı kararda; Ümraniye Çakmak Mahallesi Güngör Sokak No: 2' deki evde yapılan inceleme neticesinde evin çatısında siyah renkli naylonla örtülmüş ahşap kasanın içinde, 1 adet üzerinde 15.06.1997 yazılı kağıt, 18 adet MKE yapımı el bombası ve bunlara ait fünye, 7 adet NATO standartlı el bombası ve 2 adet Alman yapımı toplam olmak üzere 27 adet el bombası elde edildiğini belirttildi.



Mahkeme, Anayasanın 20 ve 21. maddeleri uyarınca ateşli silahlara ve bombalara el konulmasına, el konulan silahlara ve bombalara kriminal yönden incelenmesine, kriminal inceleme sonucunda CMK'nin 137. maddesi uyarısınca imha edilmesine karar verdi. Mahkemenin kararının ardından el bombaları, bomba uzmanları tarafından 26.06.2007 tarihinde imha edildi.



"BOMBALAR BENZERLERİ KADAR ETKİLİ"



Hazırlanan imha tutanağına bombaların benzerlerini eşdeğer şekilde etkili patladıkları belirtildi ve tespit tutanağa şu cümlerlerle geçildi.



"İstanbul Beşiktaş 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Ümraniye İlçesi Çakmak Mahallesi Göngör Sokak Numara 2 adresinde ele geçirilen bombaların imhası istenmektedir. 27 adet el bombalarından 4 adet DM 41 model ve 3 M26 model el bombalarının içindeki patlayacısı pres halinde olduğundan gövdelerinin tamamı, 18 adet MKE yapımı, 2 adet RFX Amerikan el bombalarının içinde bulunan patlayıcıları çıkarılarak, 4 adet DM41, 3 adet M26 model el bombasına ait kapsüller de dahil olmak üzere kapsüllere sökülerek ayrı ayrı imha edilmişlerdir. İmha neticesinde emsallerine eşdeğer patladıkları görülmüştür.



18 adet MKE ve 2 adet RFX Amerikan el bombalarının gövdeleri ile maşa grupları tahkikate intikal olmak üzere terörle mücadele şube müdürlüğüne teslim edilmiştir"



AVUKATTAN "DELİLLER KARARTILDI" İDDİASI...



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Vedat Yenerer'in avukatı Vural Ergül, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği dilekçede,soruşturma kapsamında ele geçirilen bombaların, yargılamanın sonuçlanması beklenmeden imha ettirilmesiyle delil karartma suçunun işlediğini öne sürdü. İlgililer hakkında gerekli soruşturmanın başlatılması ve cezalandırılmalarını istedi.



"SUÇUN KANITI İMHA OLUNAMAZ"

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği 2 sayfalık dilekçede, soruşturma kapsamında en önemli delil olan 27 adet el bombasının ,savcıların talebi üzerine İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen imha kararı ile birlikte, yargılama sonucu beklenilmeksizin imha edildiği kaydetti. Avukat Ergül, "İddia olunan suça ilişkin deliller açıkça karartılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine karar veren mahkeme, soruşturma kapsamında zanlıların aleyhlerinde ki en esaslı yegane delil olan toplam 27 adet el bombasının 7'sini tamamen, 18'ini ise sadece geride "görsel malzeme" kalacak şekilde demir gövdeleri ile maşalarını muhafaza ederek patlayıcılarını imha etmek suretiyle ortadan kaldırılmıştır.Ceza Yargılaması Hukuku dersi görmüş her Hukuk Fakültesi mezununun bilmek zorunda olduğu gibi, yargılama sürmekte iken, karar kesinleşmeden, suçun kanıtı imha olunamaz. Suç kanıtlarının muhafazasına ilişkin Suç Eşyası Yönetmeliği her hukukçu tarafından olduğu gibi şikayetliler tarafından da gayet iyi bilinmektedir. Bu yönetmelikte göre, bozulacak, değerini kaybedecek veya muhafazası zor olan suç eşyası hakkında yapılacak işlemler belirlenmiştir. Ancak, imha olunarak ortadan kaldırılan suç kanıtı bombaların bozulacak, değerini kaybedecek ve muhafazası zor suç eşyalardan olmadığı da apaçık ortadadır. Suça konu bombaların taşıdığı özellik itibarıyla Mahkemelerce Zoralımına Karar Verilen Veya Güvenlik Kuvvetlerince Herhangi Bir Şekilde Ele Geçirilen Ateşli Silah, Mermi, Her Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici Ve Öldürücü Alet İle Benzerlerinin Milli Savunma Bakanlığına Teslimi İşlerine Ait Yönetmelik hükümlerine göre yargılama sonrasında kararın kesinleşmesi ile birlikte Millî Savunma Bakanlığına teslimi gerektiği de ayrıca düzenlenmiştir" dedi.



İLGİLİLERİNİN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Yönetmelik hükümleri ve yasanın açık hükümleri, soruşturmanın ilgilileri tarafından biliniyor ve buna rağmen suç delilleri bile bile karartıldı ise; bu halin hukuka güvenin, hukuk demokrasisinin açıkça katledildiğini ortaya koyduğu gibi, soruşturmayı yürütenlerin hükümet partisi aleyhine açılan kapatma davasının intikamını almak üzere, tıpkı darbe dönemlerinde olduğu gibi toplumsal muhalefetin bastırılarak ortadan kaldırılmaya çalışıldığı iddialarına haklılık kazandırdığını öne sürdü. Soruşturma dosyası kapsamında ele geçirilen bombalardan ibaret suç delillerini yargılamanın sonuçlanmasını beklemeksizin imha ettirerek, delil karartma suçunu işlediğini öne sürdüğü soruşturma dosyası ilgililerinin cezalandırılmasını talep etti.